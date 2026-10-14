«Списанный» Яруллин обходит Миллера в «Ак Барсе»: прошлый сезон был в запасе

Защитник Альберт Яруллин вернулся после травмы и операции, снова играет за «Ак Барс» (1+6 в 15 матчах) и доказывает: возраст — это опыт. Пока его называли «балластом», он делал незаметную работу в обороне. На фоне Лямкина и Миллера его вторая молодость — не только про очки, но и про характер. О главном открытии «Ак Барса» — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

От Кубка Гагарина до «балласта»: путь Яруллина в «Ак Барсе»

В мае 2021 года Альберт Яруллин уходил из «Ак Барса» в «Трактор». Воспитанник казанской школы хоккея, обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса». Уход из родного клуба сопровождался конфликтом: стороны не смогли согласовать условия нового контракта, а недопонимание с руководством привело к разрыву. Часть болельщиков расценила этот шаг как предательство.

Три года в Челябинске стали лучшими в его карьере. 207 матчей, 67 (19+48) очков при показателе полезности «+23». Дважды бронза чемпионата КХЛ. Яруллин стал тем защитником, о котором говорят: надежный, без глупостей.

Возвращение в Казань летом 2024 года подавалось как триумф. Генеральный менеджер Марат Валиуллин тогда отзывался о защитнике в теплых тонах, отмечая его большой опыт, надежную работу в обороне, навык игры в большинстве и правый хват.

«Альберт имеет большой опыт, надежную работу в обороне, навык игры в большинстве и правый хват», – отзывался генменеджер.

Сам Яруллин не скрывал тоски по родному клубу. Возвращение в Казань он называл событием, вызывающим только лучшие эмоции.

«Даже играя в других командах, я ощущал, насколько приятно выступать в родном городе, и всегда переживал за команду», – в 2024 говорил спортсмен.

Реальность оказалась жестче. Первый сезон после возвращения — 14 очков в 59 матчах регулярки, полезность «+5». Не катастрофа, но и не то, чего ждали от усиления. Болельщики, помнившие Яруллина образца 2019-го (33 очка за сезон), негодовали. Ошибки, удаления, потеря шайбы на ровном месте — критика нарастала.

Альберт Яруллин Фото: ak-bars.ru

В сентябре 2025-го — травма. В октябре — операция. Яруллин выпал почти на весь сезон. Казалось, карьера в родном клубе подошла к логическому финалу.

На фоне звезд: где место «старого» защитника

Чтобы понять ценность Яруллина сейчас, нужно смотреть не только на его статистику, а на контекст. Никита Лямкин — безальтернативный лидер обороны «Ак Барса». В сезоне-2025/26 — 36 очков в 58 матчах регулярки, 16 очков в 20 матчах плей-офф. Лямкин — это не просто защитник, это система: он выходит в большинстве, начинает атаки, определяет темп.

Митчелл Миллер — легионерская ставка на атакующую оборону. В плей-офф-2026 американец побил рекорд Кубка Гагарина среди защитников: 22 очка за один розыгрыш, обойдя достижение Криса Ли. У Митча отличное катание и видение поля. Он «летает» по льду, не тратя много сил. Слабые стороны — в обороне. Миллер — это потенциал, который уже превратился в результат.

Яруллин — между ними. Не звездный легионер, не системообразующий лидер. Его статистика на первый взгляд скромнее: 1+6 в 15 матчах при показателе полезности +1 и среднем времени на площадке 15:57. Но именно на фоне этих цифр видно, почему списывать его рано.

Для сравнения: у Лямкина за 15 игр — 8 передач и показатель -2, среднее время на площадке 23:16. У Миллера — 13 игр, 3+3 при показателе -3, среднее время на площадке 24 минуты. То есть Яруллин при заметно меньшем айс-тайме имеет лучший плюс-минус среди этой тройки и не отстает по очкам. Это не значит, что он сильнее Лямкина или Миллера — роли у них разные. Но это разрушает миф о «балласте».

Митчелл Миллер и Альберт Яруллин Фото: ak-bars.ru

В плей-офф 2025 Яруллин стал лучшим в «Ак Барсе» по блокированным броскам — 9 в трех матчах, топ-5 по лиге. За карьеру — 506 заблокированных бросков и 615 хитов в КХЛ. Это работа, которую замечают только когда ее нет.

Его 485 матчей за «Ак Барс» — второй показатель среди защитников в истории клуба. Он знает требования Анвара Гатиятулина по совместной работе в «Тракторе». И он — праворукий защитник, которых в лиге дефицит. Он дает то, чего не дают звезды: спокойствие и опыт в самых неочевидных эпизодах. Это не измеряется в очках.

Яруллин: «33 — не возраст для завершения карьеры, а самый расцвет сил»

Альберт Яруллин не раз подчеркивал, что не считает 33 года возрастом для завершения карьеры. По его словам, в КХЛ сложился странный стереотип: в 25 лет хоккеиста называют молодым, а в 33 — уже старым, хотя именно сейчас, уверен защитник, наступает самый расцвет сил.

«Не знаю, откуда пошла тенденция: в 25 лет молодой, а в 33 года уже старый, Это самый расцвет сил. Вася Кошечкин в 33 года только кубки выигрывать начал. Так что проблем нет, самое главное — желание есть, азарт есть, силы есть», — говорил он в августе 2026-го.

Его контракт — отдельная история: по новому соглашению, подписанному в 2025-м, Яруллин заработает 104 миллиона за три года — 24 миллиона в текущем сезоне и по 40 миллионов в двух следующих, тогда как по предыдущему соглашению зарплата составляла 55 миллионов в год. Снижение сознательное: клуб освобождал место под другие подписания, и Яруллин пошел навстречу родному клубу.

Альберт Яруллин с Кубком Гагарина в 2018 Фото: ak-bars.ru

Ирония в том, что на фоне Лямкина с его 65 миллионами и Миллера с его рекордами именно Яруллин оказался самым «дешевым» по ожиданиям. От него не ждут подвигов. И если он продолжит блокировать броски, играть в тело и не «привозить» — это уже больше, но все решится на льду.