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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2026 16:09

Спиридонов: Раз нас допустили, какая разница, где играть – в Польше или на Луне

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Спиридонов: Раз нас допустили, какая разница, где играть – в Польше или на Луне
Фото: "Татар-Информ"

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов раскритиковал решение сборной России отказаться от участия в чемпионате мира-2027 в Польше. Ранее команда снялась с турнира из-за отсутствия гарантий безопасности, отметив, что «будет критически мало спорта и много политики». При этом в Польской федерации назвали участие россиян «невозможным», несмотря на допуск со стороны FIVB.

«Я считаю, федерация поступила неправильно, что сборная отказалась от ЧМ в Польше! Раз нас допустили, то какая разница, где играть, в Польше, #####, в Италии или на Луне? Надо играть! Мы в 2014 году играли уже в Польше, когда ситуация с Крымом произошла, тоже несладко было, ну мы же как-то играли, и что? Надо ехать и играть! Мы были бы фаворитами, как и всегда», — сказал Спиридонов «Mash на спорте».

Напомним, что мужской чемпионат мира по волейболу пройдёт в 2027 году в Польше. Сборная России была допущена к участию, однако позднее приняла решение отказаться. Официальных комментариев от FIVB по этому поводу пока не поступало.

#сборная россии по волейболу
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