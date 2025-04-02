«Спину отпустило, хожу без перерыва»: бойцы СВО лечатся в центрах реабилитации Соцфонда

Демобилизованных участников специальной военной операции с 2025 года принимают реабилитационные центры Социального фонда России. Как бойцам СВО из Татарстана подать заявление на санаторно-курортное лечение, куда обратиться и какие документы понадобятся – в материале «Татар-информа».





Реабилитационные центры Соцфонда изначально создавались для людей с производственными травмами. С января 2025 года они работают и для демобилизованных участников СВО

Фото: © «Татар-информ»

Кого Социальный фонд направляет на лечение в реабилитационные центры?

Реабилитационные центры Социального фонда изначально создавались для людей с производственными травмами – рабочих, пострадавших на заводах, или тех, у кого развились профзаболевания из-за условий труда. С января 2025 года они работают и для демобилизованных участников СВО, получивших травмы.

«В реабилитационные центры Социального фонда России мы направляем демобилизованных участников специальной военной операции для восстановления здоровья. Мы стремимся сделать процесс реабилитации максимально комфортным и доступным.

Каждый из них заслуживает внимания и поддержки, и наша задача – обеспечить их всем необходимым для восстановления здоровья», – сообщил «Татар-информу» управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин: «Каждый из них заслуживает внимания и поддержки, и наша задача – обеспечить их всем необходимым для восстановления здоровья» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Где находятся реабилитационные центры, какие у них профили лечения?

Центры реабилитации СФР расположены по всей стране – в Анапе, Омске, Волгограде, Владимирской, Саратовской, Кировской и Томской областях. Учреждения работают по разным профилям.

«Центры многопрофильные. Они специализируются на лечении травм спинного мозга, острого инфаркта миокарда, болезней нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения, мочеполовой системы и органов дыхания.

Практически все центры СФР расположены в живописных местах – на берегах озер или рек, в лесных или горных районах. Это позволяет использовать природные факторы: лечебные грязи, минеральные воды, радоновые источники. В Абакане, к примеру, радоновые источники помогают заживлять шрамы и снимать боль после операций, а в «Волге» грязевые ванны из местных озёр снимают воспаление у тех, кто перенес осколочные ранения», – пояснил «Татар-информу» управляющий Отделением СФР по РТ.

Так, в центре «Тараскуль» в Тюмени есть роботизированные тренажеры для восстановления подвижности конечностей, а в «Вятских Увалах» – уникальные радоновые ванны, которые помогают снять воспаление после операций.

Центр реабилитации «Кристалл» находится в Анапе. Его основные лечебные профили – травмы, отравления и последствия воздействия внешних причин, болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, уха, нервной системы.

Центры реабилитации СФР расположены по всей стране Фото: © «Татар-информ»

В каких реабилитационных центрах СФР поправляют здоровье татарстанцы? Какова продолжительность санаторно-курортного лечения?

Всего в России 12 здравниц, подведомственных СФР. Татарстанские ветераны чаще всего ездят в «Волгу» под Самарой, «Тараскуль» в Тюменской области, «Вятские Увалы» в Кировской области и «Кристалл» в Анапе на Черноморском побережье.

«Лечение индивидуальное для каждого. Если у ветерана есть программа реабилитации от медучреждения, центр проводит реабилитацию по ней. Если нет – врачи центра сами разработают план лечения», – отметил Эдуард Вафин.

Продолжительность реабилитации определяется на основе данных медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если участник СВО ранее не проходил освидетельствование и не имеет установленной инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и сами назначат курс лечения. Длительность реабилитации зависит от медицинских показаний, а санаторно-курортного лечения – до 21 дня.

Продолжительность реабилитации определяется на основе данных медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как участнику СВО подать заявление на лечение в реабилитационном центре? Куда обратиться и какие документы нужны?

Заявление оформляется в любой клиентской службе Отделения Социального фонда по Татарстану, независимо от места жительства ветерана, в МФЦ и через портал госуслуг. К заявлению нужно приложить документы из медучреждения, подтверждающие показания к реабилитации или санаторно-курортному лечению и отсутствие противопоказаний к медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению.

«Отмечу, что участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или имеющие инвалидность первой группы, направляются на лечение вне очереди. Решение о направлении принимается в течение двух рабочих дней после подачи заявления. В течение дня после этого сотрудники Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан сообщают ветерану о результатах», – подчеркнул Эдуард Вафин.

Если участник СВО ранее не проходил освидетельствование и не имеет установленной инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и сами назначат курс лечения Фото: © «Татар-информ»

Компенсируются ли затраты на проезд для ветеранов СВО до реабилитационных центров?

Ветеранам спецоперации затраты на проезд до реабилитационного центра и обратно компенсируются полностью.

«Неважно, ехал ли ветеран на поезде, самолете или своей машине, – возмещаются расходы туда и обратно. Нужно только подать заявление и предоставить билеты или чеки с заправок в клиентскую службу Отделения СФР Татарстана», – уточнил Эдуард Вафин.

Ветераны СВО могут взять с собой сопровождающего, если установлена инвалидность первой группы или нуждаемость в сопровождении указана в медицинских документах для реабилитации. Проезд и проживание сопровождающего также оплачиваются Отделением СФР по РТ.

Участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или имеющие инвалидность первой группы, направляются на лечение вне очереди Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что думают о курсах реабилитации демобилизованные участники СВО из Татарстана?

Ильдар, реабилитационный центр «Тараскуль»:

– У меня было осколочное ранение в бедро. После операции в госпитале нога почти не сгибалась, каждый шаг — как испытание. В «Тараскуле» мне назначили сеансы физиотерапии с током, массаж два раза в неделю и занятия на тренажере, который сам двигает ногу.

Рустам, реабилитационный центр «Волга»:

– Травма позвоночника – упал с высоты, выполняя боевого задание. Боли в спине были адские, даже сидеть не мог больше десяти минут. В «Волге» мне делали магнитотерапию – около 15 сеансов, накладывали горячие грязи на поясницу. Врачи объясняли, что процедуры снимут отек и укрепят мышцы. Хотелось бы больше тренажеров, но понимаю – расписание плотное. Спину отпустило, хожу уже час без перерыва, хотя раньше и 15 минут были подвигом.

Алексей, реабилитационный центр «Вятские Увалы»:

– У меня было ранение в плечо. В центре назначили процедуры с грязями, ЛФК с гантелями по 1 кг и ванны с минералкой – пахнут серой, но привыкаешь. Врачи – профи, следили за каждым движением. Номер теплый, с большим окном на лес. Чувствую себя намного лучше.