Спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани поделятся своим опытом на Russian PR Week

C 15 по 17 апреля на базе КФУ пройдет всероссийский образовательный форум RPRW 2022. В Казани соберутся 12 спикеров всероссийского масштаба, чтобы поделиться со студентами профессиональным опытом в сфере рекламы, PR и медиа.

Ex-директор департамента по работе с артистами телеканала «МУЗ-ТВ», PR-менеджер Тимати Максим Задворнов поделится опытом продвижения артистов (Rakhim, Дина Саева, Пошлая Молли, IOWA и других), сооснователь агентства «Свои» Егор Винклер убедит, что SMM еще не умер, спикер проектов Skillbox, Skolkovo, «Яндекс», Google Ильяна Левина расскажет, как вести блог и зарабатывать в Telegram и «ВКонтакте», директора по диджитал и маркетингу телеканала «ТНТ» Денис Суладзе и Евгений Потапов поделятся опытом продвижения развлекательного контента в медиа, PR-директор артистов Валерия Бруно расскажет о трансформации профессии PR на примере кейсов Клавы Коки и Дмитрия Масленникова. Также знаниями поделятся директор по маркетингу международной сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» Артём Дудин, креатор, продюсер и соавтор онлайн-школ Валерия Курако, коммуникационный стратег Кристина Запесоцкая, продюсер рекламных тв и интернет-роликов компаний «Сбербанк», «Алиэкспресс», Google, «Яндекс» Екатерина Дементьева, телерадиоведущая, журналист Альбина Асылгараева и другие.

Также студенты смогут проверить свои силы в традиционной олимпиаде по рекламе и PR, принять участие в интерактивных конкурсах. Самой яркой частью форума станет ежегодная тематическая вечеринка #напиаримся, в которой участники смогут не только отдохнуть, но и прокачать свои скилы по нетворкингу.

«Образовательный форум Russian PR Week — это масштабное мероприятие для наших студентов, которое на одной „площадке“ собирает молодых специалистов, преподавателей и профессионалов. Оно призвано разнообразить учебный процесс, разбавив теорию актуальными кейсами», — отметила Галина Викторовна Морозова, заведующая кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии КФУ.

Russian PR Week проводится с 2012 года кафедрой связей с общественностью и прикладной политологии ВШЖиМК КФУ совместно со студенческой организацией ИСФНиМК КФУ «COM²unity» (бывш. РАССО). Форум ежегодно собирает более 600 участников из разных городов России. Площадкой для проведения мероприятия станет малый зал КСК «Уникс», расположенный по адресу: ул. Профессора Нужина, 2.

Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо пройти регистрацию.