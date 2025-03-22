Спикер ЗАЭС Яшина заявила, что атомная электростанция принадлежит только России

Запорожская атомная электростанция принадлежит только и исключительно России, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, чьи слова приводит «Радио 1».

Напомним, спикер высказалась насчет заявления о возможной передаче руководством Украины контроля над ЗАЭС администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Однако эксперт подчеркнула, что электростанция находится в правовом поле и собственности России и говорить о передаче этой станции кому-то другому странно.

Яшина добавила, что в данном вопросе есть еще и экономический аспект. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, за эксплуатацию станции отвечает совершенно конкретное акционерное общество, заключила представитель ЗАЭС.