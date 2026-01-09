Спикер парламента Белоруссии рассказал о важности военно-технического сотрудничества с РФ

Военно-техническое сотрудничество с Россией гарантирует неприкосновенность западных границ Белоруссии на фоне масштабной милитаризации Европы. Об этом заявил спикер Палаты представителей белорусского парламента Игорь Сергеенко, его слова приводит «ТАСС».

«Техническое перевооружение, боевое слаживание, престиж защитника Родины и военно-патриотическое воспитание молодежи – на эти вопросы нужно обращать особое внимание, включая законотворческую и международную деятельность, а также работу с избирателями. Отдельно хочу отметить военно-техническое сотрудничество с Россией, которое создает реальные гарантии мира и безопасности и защищает наши западные границы в условиях невиданной милитаризации Европы», – сказал он на заседании Совета законодательного органа.

Сергеенко подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в рамках Союзного государства в ключевых отраслях, таких как станкостроение, авиастроение и микроэлектроника.

«Совместные предприятия и производства, выпускающие продукцию импортозамещения, должны надежно защищать технологический суверенитет Беларуси и России. Это приоритет для работы нашей национальной депутации в Парламентском собрании Союза Беларуси и России», – добавил он.

По мнению спикера, нужно активнее использовать возможности парламентского измерения в ОДКБ и СНГ, наполняя мероприятия конкретным содержанием. Также депутаты должны продолжить участие Белоруссии в формировании многополярного мира, используя парламентскую дипломатию как инструмент международного взаимодействия.

«Аналогичный подход следует развивать на двустороннем уровне с парламентами Китая, Индии, Индонезии и других стран «дальней дуги». Наша сила – в едином понимании происходящих процессов и совместном поиске ответов на реальные вызовы и угрозы современности», – подчеркнул Сергеенко.