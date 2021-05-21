Эксперт клуба «Валдай»: РФ должна не только быть сильной, но и соблюдать договоренности

России необходимо быть не только сильной, но и ответственной в плане договоренностей. Такую мысль высказал на площадке Центральноазиатской конференции международного клуба «Валдай» в Казани член общественного совета города Алматы и Национального совета общественного доверия при Президенте Казахстана политолог Марат Шибутов.

В ходе работы закрытой сессии под названием «Политика России в Центральной Евразии и ее восприятие региональными державами» представители центральноазиатских стран, по словам Шибутова, сошлись во мнении относительно желательной для соседей политики РФ.

«России надо быть не только сильной. Колебания и уступки работают против России. России нужно соблюдать больше договоренностей, развивать созданные интеграционные объединения», — отметил спикер.

При этом роль России в регионе Центральной Азии со временем будет меняться. Данные процессы видны и по постепенным изменениям в рамках Евразийского экономического союза, и по увеличению значения РФ в Узбекистане, добавил Марат Шибутов.

По его мнению, Россия в Узбекистане сумела вернуть позиции не только в экономической, но и в социогуманитарной сфере. «Раньше в российском дискурсе такая тема не обсуждалась. Скорее было обсуждение того, что у России нет мягкой силы, но оказалось, что если работать, то и будет получаться что-то эффективное», — подытожил эксперт.