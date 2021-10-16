Спикер Госдумы РФ рассказал о письмах послов из-за закона о виноделии

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин рассказал в интервью Дмитрию Киселеву о письмах послов нескольких европейских стран, в которых они хотели бы изменить российский закон о виноделии.

Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли, вступил в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие «вино России», под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.

«Закон не носит запретительный характер, он такой же, как законы других европейских государств», — подчеркнул Володин.

Несмотря на просьбы об отмене георафического наименования или определения, что является вином России, а что нет, вмешательство в законотворчество суверенных государств недопустимо, отметил спикер.

Он также добавил, что ранее в РФ не было отрасли виноделия, зарубежные партнеры «зарабатывали на нашей стране, отправляя сюда то, что у них не потребляется», сегодня нужно поддерживать отечественное производство.