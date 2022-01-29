Спикер Госдумы опубликовал список законов, которые вступают в силу с 1 февраля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал список новых законов, которые вступают в силу с 1 февраля.

Список состоит из восьми законов и включает следующие нововведения:

— индексацию страховой пенсий неработающих пенсионеров на 8,6 процента;

— защиту прожиточного минимума, когда на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения, не сможет быть обращено взыскание по исполнительным документам;

— штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами, для должностных лиц они составят до 40 тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч рублей;

— с 1 февраля власти обяжут передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, затем эти данные будут направляться в Единый государственный реестр недвижимости, и любой гражданин сможет получить выписку о состоянии дома, в котором он собирается купить квартиру;

— с 1 февраля изменится порядок управлениями и правила выплаты дохода по паям ПИФов, они смогут устанавливаться нормативным актом Банка России;

— в феврале материнский капитал проиндексируют на 8,4 процента, выплаты на первого ребенка составят 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи, если семья не получала маткапитал на первенца, в противном случае сумма составит 168,6 тысячи рублей;

— с 1 февраля педофилы будут получать пожизненное заключение;

— со следующего месяца вводятся штрафы за немаркированные табак и алкоголь, сумма штрафа для юридических лиц вырастет до 500 тысяч рублей.