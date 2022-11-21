Spiegel узнал о подготовке Германией плана на случай войны с РФ

Власти Германии проведут полномасштабную «военную оборонительную и оперативную подготовку» на случай открытой войны с Россией. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ бундесвера.

«Атаки на Германию потенциально могут произойти без предупреждения и нанести огромный, возможно, даже экзистенциальный ущерб», — констатировал в 68-страничной брошюре главный инспектор Вооруженных сил ФРГ генерал Эберхард Цорн.

По оценке военачальника, сосредоточенность немецких военных на зарубежных миссиях, таких как операция НАТО в Афганистане (операция «Решительная поддержка» продолжалась с 2001 по 2021 год — прим. Т-и), «больше не отражает текущую ситуацию с ее сюрпризами, которые угрожают системе».

Цорн подчеркнул, что прямой конфликт на восточном фланге НАТО «снова стал более вероятным». Соответственно, убежден он, Германии следует укреплять свои войска и начинать играть «первопроходческую роль» в Европе.

Подготовленный план в том числе предполагает, что уже к 2024 году бундесвер должен сформировать по крайней мере одну полностью оснащенную и готовую к «марш-броску» дивизию численностью 10 тыс. человек.

К 2021 году после многочисленных сокращений бундесвер включал три дивизии: 1-ю и 10-ю танковые, а также Дивизию быстрого реагирования. Не все соединения в их составе были немецкими: в дивизионную структуру были инкорпорированы две нидерландские и одна чешская бригады, а также смешанная Франко-германская бригада.

После начала специальной военной операции России на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в конце мая анонсировал создание самой крупной регулярной армии среди европейских стран НАТО. Власти ФРГ договорились о создании специального фонда на 100 млрд евро, средства из которого будут направлены на модернизацию Вооруженных сил.