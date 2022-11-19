Spiegel: Решение США закрыть зеленый рынок от европейцев может обернуться торговой войной

Европа и Соединенные Штаты оказались на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей к участию в программе по борьбе с климатическими изменениями. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, передает РИА Новости.

«Законопроект с многомиллиардными субсидиями на борьбу с изменением климата был одобрен в Конгрессе с подачи [Президента США Джо] Байдена уже летом. Однако европейцы только сейчас поняли, что субсидии получат только те, кто производит продукцию в США», — сказано в статье.

Автор отмечает, что протекционистские меры Вашингтона могут привести к торговой войне с Евросоюзом. Так, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в американском законодательстве есть несколько несправедливых положений, нарушающих международные правила.

«Европейцы должны настаивать на том, чтобы в этом процессе соблюдались признанные правила международной торговли», — подчеркнул Домбровскис.