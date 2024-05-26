Spiegel: Политики из Польши и стран Балтии грозили отправить войска на Украину

Польские политики и парламентарии стран Балтии допускали отправку своих военнослужащих на Украину, когда ситуация для ВСУ серьезно ухудшится. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, заявления прозвучали во время конференции по безопасности в Таллине. Тогда парламентарии, участвовавшие в мероприятии, выступили с критикой в адрес ФРГ.

«Их аргумент таков: если Россия добьется стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад лишь помогает Киеву не в полную силу, то ситуация может резко ухудшиться», — подчеркнули в журнале.

Политики из стран Балтии заявили, что в случае радикального ухудшения обстановки они и их коллеги из Польши «не стали бы ждать, пока российские войска дойдут до их границ». В таком случае они якобы могли отправить своих военнослужащих на помощь ВСУ.

В журнале отметили, что, если это произойдет, НАТО будет втянут в конфликт.