Политика 15 февраля 2026 12:17

Spiegel: переговоры в Мюнхене по финансированию Киева завершились безрезультатно

Переговоры лидеров стран ЕС с Владимиром Зеленским о финансировании Киева завершились безрезультатно. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.

По данным издания, встреча сторонников Украины с Зеленским прошла в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Предложением Берлина было использование более 90 млн евро из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США. Однако инициатива не получила поддержки.

Spiegel подчеркивает, что ситуация складывается в крайне уязвимый момент для Вооруженных сил Украины, когда запасы боеприпасов подходят к концу.

«Это одна из худших вещей, что можно услышать лидеру страны во время конфликта: когда командующий ВВС говорит, что зенитные установки пусты», – приводит журнал слова Зеленского, сказанные на конференции.

Издание также отмечает, что на фоне сложностей на фронте глава киевского режима скорректировал риторику в адрес европейских партнеров, ранее подвергнутых критике на форуме в Давосе. Новая волна его недовольства была направлена в адрес администрации Джо Байдена, которая уже не играет решающей роли в вопросе дальнейшей помощи Киеву.

#Украина #евросоюз #Владимир Зеленский
