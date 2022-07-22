Spiegel: Олаф Шольц и его жена выбрасывают в мусор важные документы

Соседи канцлера Германии Олафа Шольца по многоквартирному дому заявили, что неоднократно находили в мусорных баках важные, в том числе конфиденциальные документы, пишет Spiegel. По данным издания, канцлер и его супруга «очень небрежно» обращаются с документацией, которую должны уничтожить перед тем, как избавиться от нее.

Несколько найденных документов касаются работы правительства федеральной земли Бранденбург, в которое в качестве министра образования входит супруга канцлера Бритта Эрнст. В частности, среди выброшенных бумаг был черновой вариант речи, с которой она в конце прошлого года выступила в парламенте Бранденбурга. Также около контейнера были найдены распечатанные листы из ее рабочего электронного ежедневника и переписка с представителями одной из языковых школ Гамбурга.

Кроме того, семья Шольца также ыбрасывает документы, «официально классифицированные как конфиденциальные», добавляет издание. В частности, в контейнере нашли памятку с краткими характеристиками жен и мужей лидеров стран «Большой семерки», которые прибыли в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге Германии. Среди прочего там были перечислены их даты рождения и род деятельности. По правилам, перед тем, как выбросить такие документы, их нужно уничтожить, чтобы скрыть информацию.

Ведомство федерального канцлера и правительство Бранденбурга ситуацию пока не комментировали.