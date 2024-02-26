Spiegel: Германия тайно обсуждает с Индией закупку снарядов для ВСУ

Германия тайно ведет переговоры с Индией, у которой имеется «несколько сотен тысяч» артиллерийских снарядов, об их приобретении для Украины через посредников. Об этом со ссылкой на источники пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, консультации носят секретный характер, потому что индийские власти не хотят портить отношения с Россией. При этом аналогичные сделки в интересах украинской стороны могут быть заключены и с арабскими государствами, у некоторых из которых тоже есть значительные запасы снарядов.

По мнению экспертов, возможности выпуска боеприпасов также существуют у балканских стран и у ряда государств Африки. Поиск снарядов ведется на фоне того, что спецслужбы ФРГ опасаются: Вооруженные силы Украины исчерпают свои запасы еще до июня этого года.

«К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны на полках по всему миру», — не без иронии констатировал в связи с этим глава ситуационного центра по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг.

Вместе с тем, по словам специалиста, «дефицита денег нет»: в текущем году Правительство ФРГ направит 7 млрд евро на закупку оружия для Украины.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.