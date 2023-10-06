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Spiegel: Еврокомиссия и Евросовет рассорились из-за вопроса о вступлении Украины
Руководство Евросовета и Еврокомиссии заочно рассорилось из-за Украины. При этом перепалка из-за вопроса о вступлении Киева говорит о продолжении своеобразной борьбы за власть в ЕС, развернувшейся между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Spiegel.
«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — объясняется в статье.
Мишель, говоря о возможности вступления Украины в ЕС в 2030 году, обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. В ответ пресс-служба ЕК обвинила самого Мишеля в превышении полномочий за такие обещания Киеву.
«В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — подытожили авторы статьи.
Ранее председатель ЕК говорила о возможном расширении Евросоюза, назвав присоединение новых стран «лучшим вложением в мир». Однако при этом она не указывала сроки, в которые Киев мог бы получить членство в ЕС.
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