Spiegel: Еврокомиссия и Евросовет рассорились из-за вопроса о вступлении Украины

Руководство Евросовета и Еврокомиссии заочно рассорилось из-за Украины. При этом перепалка из-за вопроса о вступлении Киева говорит о продолжении своеобразной борьбы за власть в ЕС, развернувшейся между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщает Spiegel.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — объясняется в статье.

Мишель, говоря о возможности вступления Украины в ЕС в 2030 году, обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. В ответ пресс-служба ЕК обвинила самого Мишеля в превышении полномочий за такие обещания Киеву.

«В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — подытожили авторы статьи.

Ранее председатель ЕК говорила о возможном расширении Евросоюза, назвав присоединение новых стран «лучшим вложением в мир». Однако при этом она не указывала сроки, в которые Киев мог бы получить членство в ЕС.