«Спешка не стоит жизни»: ГЖД напомнила водителям, как переезжать железнодорожные переезды

Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги за последние пять месяцев снизилось на 21%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В ДТП на переезде всегда виноват водитель»

Сегодня на железнодорожном переезде в Старом Аракчино сотрудники Горьковской железной дороги напомнили водителям о том, как правильно переезжать железнодорожный переезд.

«В рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам в Казанском регионе Горьковской железной дороги на переезде с высоким уровнем аварийности проводится профилактическая акция “Остановись до переезда”», – рассказал исполняющий обязанности заместителя главного инженера по Казанскому территориальному управлению Горьковской железной дороги Вячеслав Ескин.

Вячеслав Ескин: «Простое соблюдение правил поможет сберечь свою и жизни тех, кто находится в автотранспортном средстве» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

РЖД обеспокоено тем, что дорожно-транспортные происшествия на переездах происходят довольно часто. Виновниками таких ДТП, по словам сотрудников железной дороги, всегда являются водители. И эта акция проводится для того, чтобы автолюбители не забывали – необходимо останавливаться в тот момент, когда проезд через железнодорожные пути запрещен.

«Куда бы человек не спешил, самое главное – это жизнь. Простое соблюдение правил поможет сберечь свою и жизни тех, кто находится в автотранспортном средстве», – подчеркнул Вячеслав Ескин.

Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской железной дороги за последние пять месяцев снизилось на 21%, за это время зафиксировано 223 нарушения правил проезда переездов.

Для предотвращения происшествий железнодорожники анализируют состояние железнодорожных переездов: при необходимости ремонтируют их, модернизируют и оснащают дополнительными системами безопасности, а также разъясняют водителям и пешеходам правила поведения.

РЖД обеспокоено тем, что дорожно-транспортные происшествия на переездах происходят довольно часто Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С января по май этого года вместе с транспортными полицейскими работники ГЖД провели порядка 960 рейдов по выявлению нарушителей. В результате правила пересечения железнодорожных переездов напомнили почти 105 тысячам автомобилистов.

«Спешим забрать невесту, но под поезд не хотим»

В 9.50 семафоры на переезде загорелись красным. Зазвенел звуковой сигнал. Машины начали тормозить.

Чтобы пропустить проезжающую электричку остановился целый свадебный кортеж – машина для молодоженов и два микроавтобуса. В первой машине, украшенной цветами, сидели лишь водитель и жених. Они рассказали «Татар-информу», что сейчас направляются за невестой. Но даже спешка за любимой – не повод нарушать правила дорожного движения и рисковать своими жизнями.

Чтобы пропустить проезжающую электричку остановился целый свадебный кортеж Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водитель машины Тимур объяснил, что за рулем он уже 20 лет и всегда внимательно следит за сигналами на переездах железной дороги. А сегодня, к тому же, у него ответственная миссия – свадьба должна состояться, а жених должен доехать до возлюбленной в целости и сохранности.

«Всегда останавливаюсь на переездах, спешка тут ни к чему», – подчеркнул водитель.

Ко всем, кто остановился на переезде, подошли сотрудники ГЖД. Они напомнили о том, как правильно пересекать железную дорогу, подарили памятки и сувениры, которые будут напоминать о безопасном поведении на дороге.

«Поезд мгновенно не остановишь»

Инженер I категории ГЖД Алия Логинова отвечает за железнодорожные переезды, в ее ведении 26 переездов.

По наблюдениям Алии Логиновой, подобные ДТП чаще всего происходят по ночам, а число столкновений увеличивается с началом дачного сезона Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее наблюдениям, подобные ДТП чаще всего происходят по ночам, а число столкновений увеличивается с началом дачного сезона.

«Я, как инженер, всегда расследую случаи ДТП, которые происходят на железнодорожных переездах. Бывают трагичные случаи. Поезд быстро остановить невозможно», – отметила она.

Алия Логинова сама автолюбитель и призывает других водителей быть бдительными и осторожными – следить за световыми, звуковыми сигналами на переездах. И даже если они не включены, перед тем, как начать двигаться, нужно посмотреть по сторонам, убедиться, что на путях нет приближающегося поезда.

Акцию «Остановись до переезда» проводят ежегодно. Сотрудники Горьковской железной дороги надеются, что такие беседы с автомобилистами принесут свои плоды и железнодорожные переезды все реже будут становиться местом страшных автомобильных трагедий.