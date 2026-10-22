Сперцяна включили в топ-100 лучших игроков прошлого сезона по версии Marca

Фото: fckrasnodar.ru

Армянский полузащитник, экс-игрок «Краснодара», ныне выступающий за саудовский «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян вошел в топ-100 лучших игроков мира по версии испанского журнала Marca. Хавбек занял 99-е место.

Отметим, что в материале говорится о вкладе Сперцяна в успехи «Краснодара» в прошлом сезоне, когда команда была близка к чемпионству.

Также подчеркивается, что стоимость игрока выросла – с 800 тысяч до 25 миллионов евро, которые за него заплатил «Аль-Ахли».