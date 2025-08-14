news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 августа 2025 11:34

Сперцян прокомментировал интерес от «Саутгемптона», указав, что поговорит с Галицким

Читайте нас в
Телеграм
Сперцян прокомментировал интерес от «Саутгемптона», указав, что поговорит с Галицким
Фото: fckrasnodar.ru

Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал интерес к нему от «Саутгемптона».

«Про переход в «Саутгемптон» пока рано говорить. Но всё серьёзно, есть предложение. Я ещё не был в Краснодаре. Сейчас вернусь, поговорю с президентом (Сергеем Галицким. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, какое решение мы вместе с ним примем», – передает слова Сперцяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Эдуард согласовал условия контракта с зарплатой 1,9 млн евро в год с повышением в случае выхода «святых» в АПЛ.

Сперцян – воспитанник «Краснодара». За взрослую команду «быков» армянин играет с 2018-го года. С «черно-зелеными» он взял чемпионство РПЛ в минувшем сезоне, первое для «Краснодара».

#ФК Краснодар #спорт #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

Повышение пенсий в сентябре: кого это коснется в Татарстане

13 августа 2025
Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

Рустам Минниханов назвал главный экзамен в своей жизни

13 августа 2025