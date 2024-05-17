Спектаклями, балом и зрелищным фаер-шоу отметят «Ночь в музее» в Нижнекамске

Фото предоставлено Комплексным музеем Нижнекамска

Сегодня, 17 мая, Нижнекамск присоединился к Всероссийской акции «Ночь музеев». События развернутся сразу на нескольких площадках города. С 14 часов музеи города открывают свои двери для всех желающих окунуться в мир истории, искусства и культуры.

Запланированы специальные программы для детей и взрослых, мастер-классы, игры и викторины, тематические экскурсии, выставки, концертные программы, зрелищное фаер-шоу, показ спектакля.

Так, у жителей и гостей вновь появится возможность оказаться в самых потайных комнатах музея имени народного художника Ахсана Фатхутдинова.

В 14 часов здесь начали показывать театральную постановку «Эмиль из Леннеберги» — на сцену вышел театральный коллектив «МХАТики» и ученики Красноключинской школы. В исполнении школьников также прозвучат произведения современных поэтов о семье «Силы беру в семье».

В 15 часов для всех желающих пройдет мастер-класс «Кукла-благополучница (Домовушка)». Мастерицы поделятся секретами изготовления кукол. А чуть позже гости смогут из бисера изготовить «Подкову на удачу».

Сегодня же состоится мастер-класс по технике рисования акварелью «Сияние акварели» от художника Владимира Кондратенко, просмотр мультфильма о творчестве Ахсана Фатхутдинова, экскурсия по музею.

«Международная акция „Ночь музеев“ — это уникальнейшая возможность собрать в одном месте творческих и талантливых людей, как молодое поколение, так и людей, уже совершивших что-то в искусстве. Поэтому это синергия молодости и зрелости, это синергия музыки, изобразительного искусства и поэзии. Это уникальнейшая возможность людям проявить себя в этот день», — поделилась ожиданиями с «Татар-информом» директор Комплексного музея Нижнекамска Лилия Гатауллина.

Комплексный музей Нижнекамска распахнет свои двери для гостей в 16 часов. В зале соцкультбыта откроется выставка конкурсных работ учащихся детской художественной школы №1 Нижнекамска, посвященных юбилею Ахсана Фатхутдинова.

В зале этнографии пройдут лекция «Почему керамика так популярна в наше время? Особенности, история возникновения керамики, виды и техники производства» и мастер-класс «История ткачества».

В художественном зале запланирован концерт «Майские мелодии», на котором выступят воспитанники детской музыкальной школы №2 Нижнекамска.

На 17 часов намечен показ спектакля по произведению Александра Пушкина «Жених» от театральной студии ТЮЗа «Восхождение».

Пушкинский бал откроется выступлением театра исторического танца «Романеска» под руководством художественного руководителя Екатерины Евсеевой в 18 часов.

Завершится «Ночь музеев» показом фаер-шоу «Магия огня». Студия перформанса выступит на площади перед музеем.

«Нижнекамский комплексный музей проводит „Ночь музеев“ совершенно бесплатно. В этот день люди — семьями, коллективами, группами с друзьями — могут прийти и посетить выставки, также посмотреть интересные ожившие экспозиции, театральные постановки и очень много другого интересного», — подчеркнула собеседница агентства.

Фото предоставлены Комплексным музеем Нижнекамска.