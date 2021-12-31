Спектакли, выставки и концерты: куда сходить на новогодних каникулах в Казани?

Спектакли для всей семьи, трамвайная прогулка по ночной Казани и музыкальный бал-маскарад: в столице республики ожидается огромное количество культурных мероприятий. О главных культурных событиях праздников – в обзоре ИА «Татар-информ».

В новогодние праздники широкий спектр спектаклей на любой возраст предлагает Казанский академический драматический театр имени Качалова Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Спектакли для всей семьи и постановки «для взрослых»

В новогодние праздники широкий спектр спектаклей на любой возраст предлагает Казанский академический драматический театр имени Качалова. В категории 6+ здесь пройдут «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1, 4 и 9 января), «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (2 и 7 января), «Иван-дурак и черти» (3 января), «Доктор Айболит» (5 января), «Красная Шапочка» (6 января).

Для семейного времяпрепровождения с детьми старше 12 лет Качаловский театр предлагает посетить комедии «Пыль в глаза» (2 января), «Золотой слон» (4 января), «Бал воров» (9 января), а также фантастическую и обыкновенную истории «Дракон» (3 января) и «Дядюшкин сон» (6 января).

Малая сцена театра порадует казанцев и гостей столицы ретро-концертом «Когда зажгутся фонари» (2 января), лирической историей «Пять вечеров» (6 января) и детективной историей «Мышеловка» (8 января).

В Татарском академическом театре оперы и балета имени Джалиля все новогодние каникулы – история Белоснежки и семи гномов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля все новогодние каникулы будет проходить история Белоснежки и семи гномов. Причем зритель сможет оценить две интерпретации истории: со 2 по 5 января на сцене будут блистать воспитанники Казанского хореографического училища, а с 6 по 9 января – артисты балетной труппы театра.

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проходит интерактивный спектакль «Каникулы Снегурочки». Постановка с яркими декорациями, зажигательными танцами и песнями расскажет новую историю Снегурочки и познакомит юных зрителей и их родителей с ее новой подругой – внучкой Кощея Бессмертного. Вместе с детьми героини познают прелесть живого общения, дружбы и любви.

В арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проходит интерактивный спектакль «Каникулы Снегурочки» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

А Казанский театр юного зрителя в праздники сделал упор на публику старше 12 лет. К примеру, 4 января здесь пройдет фантастический детектив «Нос», 6 января – фантасмагория «Игроки», 7 января – драма «Капитанская дочь», а 8 января – комедия «Свадьба с генералом».

Новогодний сезон Казанский ТЮЗ откроет 2 января музыкальной комедией «Здравствуйте, я ваша тетя!». Для желающих посмотреть на любовные коллизии театр предлагает посетить спектакль «Юбилей Ювелира», а 4 и 8 января здесь же пройдет фантазия на тему пьесы Евгения Шварца «Тень».

Для тех, кто не хотел бы ограничиваться стенами театра, Казанский ТЮЗ предлагает сесть на театральный «Ночной трамвай», который проходит по кольцевому маршруту трамвая №5а по ночам.

Самым юным жителям Татарстана ТЮЗ имени Кариева предлагает познакомиться с новым героем – Камыр-батыром в одноименном спектакле Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Самым юным жителям Татарстана ТЮЗ имени Кариева предлагает познакомиться с новым героем – Камыром-батыром в одноименном спектакле. Показы постановки на татарском языке пройдут 2 и 3 января.

С 4 января в стенах Кариевского театра каждый день планируется прокат репертуара: «Любовь и голуби», «Колорадские» страсти», «Прости меня, мама». 7 января театр представит сразу две постановки: «Мой счастливый день» и «Супержених», а 8 января – «Шай-бу! Шай-бу!». Завершатся новогодние каникулы в Кариевском ТЮЗе премьерой сезона «Белые цветы»,

Татарский академический театр Камала 4 и 5 января со своей сцены будет транслировать свою новогоднюю премьеру для детей – спектакль «Мальчик, Волк и Шомбай». Для самых юных зрителей также будет проходить спектакль «Коза, овца и др.» (8 января).

Татарский академический театр им. Камала 4 и 5 января со своей сцены будет транслировать новогоднюю премьеру для детей – спектакль «Мальчик, Волк и Шомбай» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Также на сцене пройдут спектакли «Женюсь» (2 января), «Любишь, не любишь» (3 января), «Очарованный танцем» (4 января), «На закате» (5 января), «Я не вернусь» и «Дорога» (6 января), «Я не вернусь. Мечты» и «Голубая шаль» (7 января), «Дорога» (6 января), «Угасшие звезды» (8 января), «Несчастная девушка» и «Мэхэббэт FM» (9 января).

Со 2 по 9 января в Татарском государственном театре кукол «Экият» будет идти «Сказочное шоу для Снегурочки». Динамичный, насыщенный фокусами и спецэффектами сюжет спектакля вовлечет в волшебную атмосферу Нового года, как детей, так и взрослых.

Казань в фокусе немецкого фотографа и механические куклы

Национальная библиотека РТ предлагает посетить экскурсию «Посторонним вход разрешен» со 2 по 9 января. Читателей ждет увлекательное приключение по тайным ходам библиотеки. Во время экскурсии они заглянут в самые дальние отделы, пройдут по коридорам, не доступным обычным читателям, и смогут побывать в сердце Национальной библиотеки — книгохранилище.

Галерея современного искусства ГМИИ РТ приглашает на фотовыставку немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Во время новогодних каникул для жителей и гостей столицы будут доступны музейные пространства города.

Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ приглашает на фотовыставку немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале». На ней представлены стрит-фотографии, сделанные в Казани в 2018 и 2020 году. Там же открылась выставка известного турецкого художника Ахмета Йешиля. «Звуки и следы» – первая для художника выставка, которая проводится на территории России.

Национальная художественная галерея «Хазинэ» приглашает посетить документально-художественный образовательный проект «Полвека любви». На ней представлена жизнь поколения 1920-х годов.

В Государственном музее изобразительных искусств проходит музыкально-художественный образовательный проект «Время Лермонтова» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств проходит музыкально-художественный образовательный проект «Время Лермонтова», посвященный творчеству великого русского поэта, одного из самых значимых представителей русской и мировой культуры.

Здесь же проходит крупнейшая выставка, приуроченная к 140-летию Николая Фешина. Она затрагивает все грани творчества выдающегося мастера, виды и жанры изобразительного искусства, в которых работал художник: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Всего представлено более двухсот произведений.

На площадках Музея-заповедника «Казанский Кремль» можно будет ознакомиться с уникальными экспозициями. К примеру, выставочный проект Государственного Эрмитажа в Казанском Кремле познакомит зрителей с шедеврами китайской коллекции всемирно известного музея. Пожелания счастья, долголетия, богатства, успехов в карьере, рождения сыновей и мира были воплощены в произведениях самого разного материала и в самых искусных техниках. От императорского дворца до крестьянской хижины язык этих символов был понятен всем жителям Китая.

В центре «Эрмитаж-Казань» расположились «Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Там же расположились «Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков» из коллекции Музея «Собрание» (г. Москва). Выставка знакомит с удивительными и редкими экспонатами из фондов крупнейшего частного музея Европы.

Музей истории государственности татарского народа и Татарстана представляет выставку кожаной мозаики и батика казанского художника Светланы Гарбузовой «Живая нить». В работах автора выставки представлено осмысление традиций татарских ремесленников, наследия Волжской Булгарии, древнетюркского мира, мира татарских сказок и преданий.

Музей Пушечного дворца приглашает посетить выставку «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия». Выставка отражает путь развития ручного огнестрельного оружия: от фитильного до автоматического.

В Выставочном зале «Манеж» открыта выставка «Пресинема», на которой можно будет узнать с чего началась эпоха кино и мультипликации Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В Выставочном зале «Манеж» открыта выставка «Пресинема», на которой можно будет узнать, с чего началась эпоха кино и мультипликации, как устроены стереоскоп и теневой театр, что такое тауматроп и зоотроп.

Музей исламской культуры приглашает «В диалог с традицией». Выставка представляет творчество казанского художника-каллиграфа Гульназ Исмагиловой-Гатиатуллиной. На выставке представлено 35 работ, созданных в период с 2013 по 2021 год. Это графические композиции – тугры, шамаили, каллиграфические панно и орнаментальные работы – тезхиб.

Бал-маскарад и «Бременские музыканты»

Концертная жизнь Казани также порадует жителей и гостей столицы разнообразной программой. К примеру, В Государственном большом концертном зале с 3 по 5 января пройдет Новогодняя музыкальная фантазия «Снежная королева».

Государственный большой концертный зал порадует обширной программой Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

3 января на этой же сцене камерный оркестр RENAISSANCE проведет «Новогодний бал-маскарад». Программа концерта «Бал-маскарад» — это калейдоскоп из популярных классических и эстрадных произведений: вальсы, танго, музыка из зарубежных и отечественных кинофильмов, арии и романсы русских, татарстанских, европейских композиторов, джазовые мелодии. А 4 января здесь пройдет рождественский джаз-концерт.

5 января ценителям академической музыки предлагают послушать шедевры камерной музыки, а 6 января – окунуться в органное королевство. Слушателей ожидает мистическое музыкальное путешествие по ироничному и остроумному тексту Гоголя. А музыкальное воплощение гоголевских образов создаст космический, масштабный орган и виртуозная домра.

Несколько новогодних спектаклей подготовила Татарская государственная филармония Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татарская государственная филармония 2 и 3 января приглашает на Новогоднее представление Государственного оркестра народных инструментов РТ под управлением Анатолия Шутикова «Снегурочка 2.2».

Филармонический джаз-оркестр РТ 4 и 5 января приглашает юных зрителей на яркий интерактивный музыкальный спектакль «Новогоднее путешествие Красной Шапочки».

А 7 января в стенах филармонии пройдет музыкальный спектакль Геннадия Гладкова по мотивам одноимённой сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Гостей ждёт встреча с любимыми песнями и героями из мультипликационного фильма: Трубадуром, Прекрасной Принцессой, Глупым Королём, хитрым Сыщиком, Атаманшей и многими другими. Эта увлекательная история, полная сюрпризов и приключений, станет прекрасным новогодним подарком.