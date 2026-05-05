Спектакли «Мамонтёнок» и «Миллион алых роз» от Московского театра мюзикла в Нижнекамске

Яркие костюмы и потрясающие голоса – так нижнекамцы отзываются о гастролях Московского театра мюзикла. В ТЮЗе прошли показы спектакля «Мамонтёнок» по мотивам известного мультфильма и концерт-посвящение композитору Раймонду Паулсу. Проект «Большие гастроли» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».





«Главная миссия театра в наши дни – помочь людям сохранить достоинство, веру в счастье»

Московский театр мюзикла – первый негосударственный театр мюзикла в России. В театре работает более 350 человек, включая собственный оркестр. За годы существования здесь поставили 11 спектаклей и подготовили множество концертных программ, театр трижды становился лауреатом национальной премии «Золотая маска».

В этом году коллектив отмечает свое 15-летие, а его художественный руководитель Михаил Швыдкой признается, что рад снова приехать в Нижнекамск.

«Я не первый раз приезжаю в Нижнекамск и с радостью наблюдаю, как развивается этот город, я понимаю, насколько важна подлинная культура для ее жителей. Гастроли для нас – редкое счастье: у нас огромные спектакли, много сложных декорации, большая группа артистов. Поэтому мы воспринимаем это как подарок судьбы. Мне кажется, главная миссия театра в наши дни – это помочь людям сохранить достоинство, веру в счастье, найти путь к сердцу каждого зрителя. И самый простой и короткий путь к этому – прекрасная музыка. Именно поэтому, когда я думал о создании театра, я был уверен, что это должен быть музыкальный театр. Как говорил Курт Кобейн, «все можно пережить, если подобрать правильную песню». Я благодарен СИБУРу за поддержку этих гастролей. Наши отношения с этой компанией не только рабочие, но и дружеские. СИБУР работает на очень высоком технологическом уровне», – отметил Швыдкой.

«Формула хороших дел» и театр

«Большие гастроли» московского театра мюзикла состоялись при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»

«Мы поддерживаем культурные инициативы в городах присутствия, наполняя досуг местных жителей доступными и разнообразными событиями. Уже 10 лет “Формула хороших дел” вместе с партнерами создает проекты для разной аудитории – от классических до экспериментальных, расширяя театральный кругозор зрителей», – поделилась Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Детский мюзикл «Мамонтёнок» – лауреат Всероссийского конкурса спектаклей для детей. На время представления сцена ТЮЗа превратилась в ослепительный африканский оазис с пальмами и лианами, диковинными цветами и сияющим солнцем. Оригинальная хореография, зрелищная акробатика и впечатляющие костюмы с этническими мотивами создавали эффект полного погружения в Африку.

История, знакомая по любимому мультфильму, получила новые подробности, симпатичных героев и искрометные диалоги. Все это – под зажигательные песни Владимира Шаинского, Евгения Крылатова и Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина и Григория Остера.

Елена Иванова пришла на мюзикл с внучкой Викторией и признается, что спектакль их покорил:

«Мы здесь уже не в первый раз и смотрим не одну постановку. Эта особенно понравилась тем, что неожиданно собрала все советские песни из наших мультфильмов, из нашего детства – они здесь звучат одна за другой. Моей внучке всего четыре года, но ей все это очень нравится. Костюмы невероятно яркие, а больше всего нам запомнился попугай – просто замечательный персонаж. Единственное, на мой взгляд, – зал маловат для такого уровня спектакля, а вот то, что оркестр живой, – это огромный плюс. Я стараюсь ходить на все премьеры и сейчас как раз чувствую, что она уже в том возрасте, когда можно приучать к театру».

Сотрудник НКНХ Андрей Егоров пришел на показ с супругой и дочками Ульяной и Полиной.

«Вообще, конечно, шикарное шоу, молодцы, что к нам приехали, – делится он. – Все очень эмоционально. Когда артисты начали играть с залом, дети встали, включились в действие, начали играть вместе – это было что-то невероятное. Все очень красочно, видно, насколько хорошо подготовились актеры. Спасибо огромное».

Его дочь Ульяна признается, что больше всего из героев ей понравились мамонтёнок и попугай: «Мне там было очень весело и смешно, я все время смеялась. Были дикие животные, джунгли, обезьянки и мальчишки – здорово!»

Десятилетний Инсаф пришел на мюзикл с папой и братьями и резюмировал: «Спектакль очень нравится – увлекательный и чудесный».

Композитор с мировым именем

Не меньше эмоций вызвал у нижнекамцев и вечерний концерт-посвящение. Раймонд Паулс давно стал национальной легендой и одним из самых любимых композиторов в Советском Союзе и России. Его произведения в разных жанрах завоевали мировую известность, а в нашей стране на его песнях выросло несколько поколений слушателей. Многие композиции едва успевали выйти из-под пера, как сразу становились хитами, а особый, узнаваемый авторский стиль композитора невозможно спутать ни с чем.

Арт-директор театра мюзикла, заслуженная артистка России и профессор Театрального института имени Бориса Щукина Марина Швыдкая вспоминает, как появилась идея этого вечера:

«Идея принадлежит Михаилу Ефимовичу. Раймонд Паулс работал с нашим театром, у нас есть спектакль „Все о Золушке“, где он писал музыку. Потом все разошлись, работать вместе стало невозможно. Мы решили сделать вечер, посвященный ему. К тому моменту как раз подоспело его 90-летие. Мы сыграли концерт для нашего зрителя, записали его и отправили композитору. Он был очень счастлив – так получилось вновь с ним пообщаться».

На сцене ТЮЗа прозвучали самые известные песни Паулса: «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Листья желтые», «Еще не вечер», арии из мюзиклов «Все о Золушке», «Сестра Кэрри», «Ночи Кабирии», а также инструментальные пьесы композитора.

«Это абсолютно личный спектакль, он сделан потому, что мы дружим с Раймондом Ивановичем, – рассказывает Михаил Швыдкой. – Несмотря на нынешние геополитические обстоятельства, мы решили, что должны сыграть этот вечер в его честь, тем более в этом году ему исполнилось 90 лет. Раймонд Паулс – человек выше политики. Он прекрасно понимает, что Россия, русская культура и русский, советский зритель – это то пространство, где его по-прежнему любят и знают. Поэтому мы привозим этот концерт, он для нас очень личный, и я уверен, что он может понравиться жителям Нижнекамска.

Наши отношения с СИБУРом тоже сложились не только рабочие, но и по-человечески дружественные: это компания, которая работает на очень высоком технологическом уровне».

Вместе с московскими артистами на сцене выступил нижнекамский детский хор музыкальной школы «Мечта». Ильнур Сафиуллин пришел на концерт вместе с супругой Инзирой, чтобы поддержать дочь Элину – она пела в первом ряду.

«Концерт шикарный, и мы очень рады за дочку, – рассказывает он. – Огромная благодарность музыкальной школе «Мечта» за возможность выступить вместе с артистами российской эстрады. Эмоции зашкаливали, улыбка до ушей не сходила, мы остались очень довольны».

Екатерина Черкасова пришла на концерт с ребенком и признается, что такого в городе еще не было:

«Концерт бесподобный, мы остались под огромным впечатлением. Для ребенка это было что-то совершенно новое. В нашем городе впервые проходит мероприятие такого масштаба, и мы, конечно, очень впечатлены. Больше всего запомнились выступления и харизма музыкантов, видно, что очень любят свое дело. Голоса – просто бесподобные, заслушаешься, хотели бы слушать их еще и еще. Огромное спасибо за то, что такие концерты проводят в нашем городе. Очень надеемся, что это не последний раз и театр еще вернется в Нижнекамск».

Сразу после Нижнекамска Московский театр мюзикла отправится в Тобольск.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года. Она охватывает семь направлений социальной сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, экологию, культуру, инклюзию и волонтерство.

Проекты «Формулы хороших дел» сегодня реализуются в 23 городах: Благовещенск (АО), Воронеж, Губкинский, Дзержинск, Казань, Муравленко, Нижневартовск, Нижнекамск, Ноябрьск, Нягань, Пермь, Пыть-Ях, Свободный, Томск, Тобольск, Уфа, Омск, Балахна, Тюмень, Красноярск, Краснодар, Нижний Новгород (Кстовский район), Благовещенск (РБ).

В 2026 году СИБУР отмечает 10-летие со дня запуска программы. За это время в городах присутствия прошло более 8000 мероприятий, участниками которых стали 1,5 млн человек. Грантовую поддержку получили более 1300 инициатив социальных учреждений и НКО в регионах, а общий объем дополнительного финансирования,привлеченного грантополучателями, составил более 1,5 млрд рублей. Подробная информация о программе доступна на сайте.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»