Спектакли Чайковского и Минкуса: театр имени Джалиля отправляется на гастроли в Китай

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Балетная труппа и оркестр Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля отправятся на гастроли в Китайскую Народную Республику. Выступления коллектива пройдут в крупнейших городах КНР с 24 декабря 2025 года по 9 января 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В рамках турне зрителям будут представлены знаковые спектакли классического репертуара театра – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Петра Чайковского, а также балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса.

Главные партии исполнят ведущие солисты театра, среди которых Кристина Захарова, Аманда Гомес, Олег Ивенко, Вагнер Карвальо, Михаил Тимаев, Антон Полодюк и другие. Все спектакли пройдут под управлением главного дирижера театра Андрея Аниханова.

Гастрольный тур откроется в крупнейшем городе Китая – Чунцине, с населением около 32 млн человек, где с 24 по 26 декабря состоится три показа. Новогодние праздники коллектив проведет в Шанхае, представив там пять спектаклей. Кроме того, балетные постановки будут показаны в Чэнду, Фуяне и Чжоукоу.

Всего в поездке примут участие около 120 человек – артисты балета, музыканты оркестра, технические специалисты и обслуживающий персонал. В период гастролей в Казани зрителям предложат оперетту «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, показы которой пройдут с 23 по 26 декабря 2025 года, а также серию детских балетных спектаклей «Заколдованный мальчик» – с 29 по 30 декабря 2025 года и с 2 по 6 января 2026 года.

Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля обладает обширным гастрольным опытом и на протяжении многих лет успешно выступал в странах Европы. В последние годы коллектив активно осваивает новые направления: в декабре 2024 года и январе 2025 года гастроли театра в Китае прошли впервые в его истории.