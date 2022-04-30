Спектакли Бугульминского драмтеатра в Тольятти посмотрели более полутысячи зрителей

Сегодня ночью коллектив Бугульминского драмтеатра вернулся из соседнего региона. Артисты побывали в Самарской области, в ТЮЗе «Дилижанс» города Тольятти. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Департамент культуры города перед вечерним спектаклем вручил баталовскому театру благодарственное письмо со словами искренней признательности за организованные гастроли.

«Четыре спектакля бугульминцев посмотрели 547 зрителей. И это весьма неплохой результат, — поделилась Юлия Исмагилова. — Для тольяттинцев бугульминский театр малознаком, поэтому покупка билетов на спектакли сродни покупке кота в мешке. Однако сюрприз для наших соседей был приятный. Зал с восторгом принял комедии „Долгожитель“ и „Номер с фруктами“. Публика провожала артистов со сцены под закрывающиеся кулисы аплодисментами стоя».

Уже после вечерних показов зрители написали свои отзывы. Так, Виктория Макарова поделилась во «ВКонтакте»: «Побывали на показе спектакля. Легкий, интересный, смешной — нам с коллегой очень понравилось! И актеры постарались — Пантелей Евграфович лучший. Спасибо за прекрасный спектакль и прекрасное настроение!»

Сказка «Красавчик с гречишного поля» пришлась по вкусу юным зрителям. Рияз Усманов, исполнитель роли Василька, сорвал овации и еще долго удивлялся огромному букету цветов, подаренному ему одним из зрителей.

Выезд Бугульминского драмтеатра состоялся в рамках обменных гастролей. Ответный визит от тольяттинцев ожидается в начале следующего театрального сезона, в сентябре-октябре.