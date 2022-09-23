Новый сезон в Татарском театре оперы и балета откроет спектакль Владимира Васильева

Сегодня и завтра в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Джалиля состоятся показы спектакля «И воссияет вечный свет» для солистов, хора, балета и оркестра на музыку Реквиема Моцарта. Постановка ознаменует старт нового театрального сезона.

Премьера спектакля в постановке и с участием народного артиста СССР, выдающегося танцовщика, хореографа, художника и поэта Владимира Васильева состоялась в 2020 году. Тогда же спектакль был представлен в Москве, на исторической сцене Большого театра России. «Владимир Васильев – выдающийся культурный деятель современности и большой друг нашего театра. Начиная наш сезон с его произведения с его же участием, мы бы хотели тем самым отдать дань его величию», – рассказал замдиректора театра по организации зрителей Юрий Ларионов.

Он заметил, что спектакль станет своеобразным калейдоскопом возможностей театра, ведь здесь синтезированы сольное, хоровое, танцевальное, оркестровое исполнительство на фоне изящных декораций.

Партии исполнят солистка Татарского театра оперы и балета Гульнора Гатина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано, Мариинский театр), Ярослав Абаимов (тенор, «Новая Опера»), Евгений Ставинский (бас, «Новая Опера»). В сольных балетных партиях заняты солисты Татарского театра оперы и балета Михаил Тимаев, Аманда Гомес, Александра Елагина, Вагнер Карвальо, Алина Штейнберг, Антон Полодюк, Мана Кувабара, Алессандро Каггеджи, Олеся Пичугина и Глеб Кораблев. В главной роли на сцену театра выйдет Владимир Васильев.