Спектаклем «Софичка» завершились казанские гастроли Русского драмтеатра из Абхазии

Заключительная постановка казанских гастролей Русского театра драмы им. Ф. Искандера прошла в театре Тинчурина. На сцене татарского театра труппа из Абхазии поставила «Софичку» (ударение на «и») по повести Фазиля Искандера.

Начинается эта история как древняя легенда: два племени, загадочные коршуноеды и магическая атмосфера мира. Как это часто бывает в мифах, судьба сводит двух людей из разных «кланов»: «блаженную» Софичку (Аманда Кварацхелия) и мечтательного Роуфа (Руслан Жиба). Их любовь нежна и полна счастья, а ее силы оказалось достаточно, чтобы подружить восток и запад абхазского Чегема. Но однажды случается страшное. Брат Софички, Нури (Эмиль Петров), по-прежнему таил вражду на чужака Роуфа и однажды, пусть случайно, но убил мужа Софички, лишив родную сестру любви, семейного счастья и надежды на светлое будущее. Умирающий Роуф успел сказать Софичке, чтобы за него никто не мстил – его крови и так оказалось слишком много. Нури изгнали, а Софичка отказалась от брата.

Это лишь завязка. Основные события драмы происходят в годы Великой Отечественной войны, оттепели и застоя, когда вся магия осталась в недосягаемом прошлом, а ей на смену пришла борьба с фашизмом, политика, социализм и НКВД.

В годы войны Абхазия была прифронтовой зоной, за окном гремели бомбы, в лесах ползали немецкие шпионы и скрывались дезертиры. Почти все мужчины ушли на фронт, остались только комиссары, бригадиры и труженицы тыла – поселок вдов, как писали журналисты. Софичка, искренняя и добрая, принимает все трудности, которые ей преподносит жизнь: укрывает дезертира-брата Роуфа, ускользает из мерзких лап бригадира и терпит пытки НКВД. В отчаянии она даже пишет письмо Сталину, но никто ей, конечно же, не отвечает. Единственный, в ком она находила поддержку – дух ее умершего мужа, но и тот ее покинул, как только она простила его убийцу.

Пьеса полна трагизма и противоречий. «Блаженная» и невинная Софичка потеряла свою любовь, пережила пытки и сибирские морозы, стала трижды лучшей колхозницей и никогда в своей жизни не жила для себя. Каждый день ее сознательной жизни был отдан сначала Роуфу, потом Шамилю, после войны – родителям Роуфа, а затем и дочери Шамиля – всю себя она отдала этой жизни, и закончила ее в разочаровании. Время превратило все ее жертвы в ничто. Благо что на том свете Софичка наконец встретилась с Роуфом – такой финал героине подарили авторы постановки. В книге, как говорят, все было немного по-другому.

Картины, которые рисуют авторы спектакля, толкают на глубокие размышления: Рауф с ружьем настигший Софичку в абхазских джунглях, как традиция настигает цивилизацию, а затем умирает и остается в прошлом; брат-пройдоха Нури возвращается с войны и обращается в табачного магната; над суровым бытом жителей Чегема навис портрет Сталина с легкой ухмылкой; «кривотрубные пароходы» на кухне Большого дома, которые должны были унести Нури далеко от дома, но так и не унесли.

Все эти мотивы так или иначе присутствовали в тексте оригинала. Основой для спектакля послужила одноименная повесть, написанная в конце 1990-х советским писателем абхазского происхождения Фазилем Искандером, которого называют сатириком и «социальным аналитиком».

Будь в этой пьесе только трагические моменты, ее трехчасовой хронометраж был бы невыносим. При незамысловатой сценографии, весь вкус этой истории и юмор Фазиля Искандера передают харизматичные артисты. Чего только стоит трио дяди Кязыма (Рубен Депелян), его жены Нуцы (Екатерина Барышева/Лана Гергия) и тети Маши (Милана Ломия). Актерская игра – не менее сильная сторона постановки, чем ее литературная первооснова.

Труппа Русского драмтеатра из Сухума уже успела выступить в Чебоксарах и Казани. Теперь она отправилась в Набережные Челны, конечный город их гастрольного маршрута. С 23 по 25 апреля на сцене театра «Мастеровые» челнинцев будут ждать три спектакля: один из самых известных спектаклей в репертуаре театра «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсии Лорки, классика российской драматургии «Чайка» Антона Чехова и «Софичка» Фазиля Искандера.