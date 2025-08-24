Спектакль «Ун Беренче театр»: как иммерсивный формат привлек нетатароязычного зрителя

Театрально-музейный проект, не имеющий аналогов в Татарстане, представили публике в Доме-музее купца Муллина в Старо-Татарской слободе Казани. «Ун Беренче театр», или «11-й театр» стал первым татарским иммерсивным представлением, объединяющим классическую пьесу и музейное пространство и идущим в ногу с общероссийским культурным трендом.





Как «Ун Беренче театр» ломает привычные рамки сцены

Первый показ экспериментального проекта состоялся 27 июня. Представляя зрителям свою постановку, режиссер Зульфат Закиров подчеркнул, что это первый татарский иммерсивный спектакль. «Мы ставим пьесу Камала [«Беренче театр» (с тат. – «Первый театр», – прим. Т-и)] в подлинной обстановке татарского купеческого дома, где каждое бревно хранит память. Такого в Казани еще не было», – отметил он.

Как и полагается иммерсиву, частью действия здесь становятся деревянный пол старинного дома, резные наличники и скрип лестницы. Зрители не просто наблюдают, а оказываются внутри истории: актеры в национальных костюмах их встречают, вовлекают в танцы и бытовые сцены конца XIX века, приглашают за стол.

В то же время продюсеры проекта подчеркивают, что шоу выходит за рамки театрального эксперимента.

«Туристам важно испытать полное погружение в татарскую культуру. В повседневной жизни гости города редко слышат татарскую речь, а у нас они знакомятся с богатым литературным языком, с нашими традициями. Поэтому мы сделали спектакль именно здесь, в Доме Муллина», – рассказала журналистам продюсер проекта Фарида Бибарс.

А хозяин площадки Марсель Салимжанов отметил, что это не музейная экскурсия и не классическая пьеса, а живое переживание.

Зрителей облачают в камзолы и ведут за стол XIX века

Так и есть: зрителя вовлекают в действо с первых минут. Билет выполнен в виде либретто спектакля, из которого пришедшие узнают о сюжетных перипетиях предстоящего шоу. Функцию фойе, где зрители ожидают начала представления, выполняет атмосферная улица Каюма Насыри – сердце Старо-Татарской слободы. У ворот Дома купца Муллина гармонист развлекает гостей и прохожих народными песнями и татарским ретро.

Затем гостей приглашают в прихожую деревянного дома, где служанка Биби (Лейсан Большова) показывает гардеробную своих хозяев. Посетителям сразу же предлагается облачиться в бархатные или шелковые камзолы и надеть головной убор. Костюмы и украшения той эпохи, развешанные по бревенчатым стенам, впечатляют не только пестротой и многообразием, но и добротностью и достоверностью.

«Такие же костюмы в Национальном музее можно увидеть только за стеклом, а здесь их можно не только разглядеть на актерах, но и нарядиться в них и сфотографироваться», – сообщил Марсель Салимжанов. После такого перевоплощения и зрители, и персонажи становятся неотъемлемой частью атмосферы татарского дома XIX века. Как и самого спектакля, конечно.

Когда зритель становится частью истории

В комнатах первого этажа происходит знакомство с персонажами пьесы. Те, по классическому первоисточнику, активно собираются в театр, на первое представление, и придумывают, что наврать главе семьи – ретрограду Хамзе баю.

«Ун Беренче театр» рассчитан на небольшую аудиторию – не более 15 зрителей за один показ. Это создает камерность и интимность.

«Мы видим глаза зрителей на расстоянии вытянутой руки. Здесь невозможно играть формально. Каждое слово, каждый жест воспринимаются остро», – поделился актер Искандер Галиуллин, играющий Вэли. Зарина Сафина, исполнившая роль дочери Гафифы, признается: «Это совсем другой опыт для актера. Мы взаимодействуем со зрителями, вовлекаем их в диалог. Иногда реакции бывают неожиданными, и от этого спектакль каждый раз получается новым».

А далее герои пьесы и зрители оказываются на втором этаже дома, где рассаживаются в импровизированном зрительном зале. На экране они видят запись спектакля «Беренче театр» 1961 года с участием актеров Камаловского театра, сделанную режиссером Казанской студии телевидения Муллануром Саттаровым. Зрители вместе с персонажами пьесы смеются над диалогами глупышки Биби (Фирдаус Ахтямова) и сурового Хамзы бая (Назиб Гайнуллин). Затем последний выходит из-за экрана и устраивает взбучку домочадцам, посмевшим его ослушаться.

Сценарист иммерсивной постановки Лейсан Гирфанова завершает историю жизнеутверждающим монологом Биби.

«Мы изменили финал пьесы Галиасгара Камала. Биби в своем монологе говорит о значимости семьи. Мы хотели донести, что, несмотря на разность поколений, главное все-таки любовь. И мы очень рады, что эта идея действительно воплотилась и нравится людям. Когда звучит этот монолог, я всегда наблюдаю за гостями и вижу, что он откликается», – рассказала «Татар-информу» Фарида Бибарс.

В самом конце актеры ловко преобразовывают пространство и приглашают гостей присоединиться к семейному чаепитию за большим общим столом. На столе появляются выпечка, татарский чай с травами. Происходит непринужденное общение всех участников шоу, люди делятся впечатлениями, рассказывают свои истории.

«Дом Муллина – это не сцена, это живая декорация. И если мы хотим сохранить нашу культуру для будущих поколений, такие проекты – один из самых эффективных способов», – убеждена Бибарс.

До 2006 года в исторической усадьбе жили актеры татарских театров

Хозяин Дома Муллина рассказал гостям том, как создавался музей в исторической купеческой усадьбе. Она поделена на две тематические зоны.

«Мы воспроизвели интерьеры татарских домов того времени. А второй этаж решили посвятить удивительному явлению: здесь жили актеры казанских театров. И эти актеры приходят к нам и рассказывают удивительные истории, как они здесь жили, как создавали какой-то свой клуб, здесь даже был клуб «Гараж», недалеко был кинотеатр. Вот здесь, например, жила Резеда Тухватуллина. Каждое утро ее будили «КАМАЗы», приезжавшие в гараж. Она рассказывала, как при первой же возможности переехала на первый этаж, где селились семейные. Комнаты были по 12 квадратных метров. Недавно к нам приходил Харис Хуснутдинов из театра Тинчурина. Наш экскурсовод получил задание узнавать как можно больше от таких людей», – сообщил Марсель Салимжанов гостям представления.

Хозяин Дома-музея Муллина Марсель Салимжанов

Расселение актеров произошло в 2006 году. А два года спустя в здании случился пожар, деревянная часть дома полностью сгорела. Но уцелел фундамент, на котором Дом купца Муллина воссоздали уже из свежего дерева. «Сам купец Муллин поддерживал мечеть Марджани, там даже архивные записи сохранились. А в 2013 году уже мечеть восстановила его дом на свои средства. Было решено, что здесь будет музейное пространство», – рассказал Салимжанов.

По его словам, узнав о том, что в доме жили актеры казанских театров, он долго думал, как увековечить этот факт.

«В этом году наконец-то все срослось. Работа идет уже четыре года, и мы огорчались, что казанцев к нам приходит мало. Решили привлечь их такими мероприятиями, как театр. И стоит отметить, что на иммерсивный спектакль в основном казанцы и приходят. И с ними два-три туриста. Приходят бабушки, вспоминают «Беренче театр», – поделился хозяин дома-музея.

«Это взаимодействие целых поколений – пожилых, тех, кому за сорок, молодежи. Они будут приходить, слушать, впитывать истории, жить ими и передавать дальше. Это просто браво!» – сказала одна из гостей спектакля.

Неожиданный эффект иммерсивного формата

Создатели «Ун Беренче театр» подчеркивают, что это первый татарский иммерсивный спектакль в окружении музейных экспонатов. Подобные шоу в музейных пространствах набирают популярность по всей России.

Так, спектакль «Вернувшиеся» (Санкт-Петербург/Москва) по мотивам пьесы Ибсена «Привидения» разыгрывается в особняке XIX века на питерской Дворцовой набережной. Шоу номинировалось на «Золотую маску» в категории «Эксперимент» за свежий подход к театру. «Москва 2048» – гибрид театральной постановки и квеста, настоящая иммерсивная игра в постапокалиптическом сеттинге. Действие происходит на территории бывшего завода «Кристалл», превращенного в тематическую двухэтажную локацию. «Лубянский гример» московского Нового театра, созданный по мотивам произведений Лескова, показывают в исторической усадьбе Салтыковых-Чертковых.

«Ун Беренче театр» от этих и других проектов выгодно отличает этнокультурная составляющая: татарский язык (для тех, кто его не знает, доступно либретто на русском), культура, национальная классика и музейная аутентичность.

На сегодня спектакль был показан 11 раз. Подводя первые итоги, Фарида Бибарс сообщила «Татар-информу», что не ожидала такой востребованности шоу и «яркой реакции» от людей, не знающих татарского языка.

«Им этот спектакль нравится даже больше, чем нашим соплеменникам. Казанцы в любом случае знакомы с классическими произведениями в драматическом исполнении наших театров. Но этот жанр новый, мы создали его в этом музее, и он максимально сближает зрителя и актера», – сказала она.

Продюсер спектакля Фарида Бибарс

Создатели спектакля планируют расширять аудиторию, готовят либретто на английском и китайском языках, чтобы привлечь иностранных туристов. В перспективе – новые постановки по мотивам татарской классики в формате иммерсивного театра.

