Спектакль-терапия или откровенный разговор о смерти: Особняк Демидова представил премьеру

Особняк Демидова в Казани пополнился спектаклем «А рыбы спят?» по одноименной пьесе немецкого драматурга Йенса Рашке.

«А рыбы спят?» – это восьмой и самый камерный спектакль в доме иммерсивного шоу «Анна Каренина». Он расположился в одном из самых небольших пространств особняка, превратив его в детскую комнату 10-летней девочки Джетты, переживающей смерть своего младшего братика.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Лично для меня этот спектакль – плач по моим друзьям, которые очень рано ушли из жизни. Текст Йенса Рашке глубоко меня тронул, и мне очень хотелось порассуждать о смерти, о нашем отношении к ней, и найти способы помочь себе в непростой период принятия ухода близких людей», – рассказала режиссер спектакля Елена Кудряшова.

Джетта вынужденно сама пытается разобраться в своих чувствах. На глазах зрителей происходит ее первое серьезное преодоление и неминуемое взросление. Впервые для себя самой она понимает, что родители не такие уж и всесильные, всезнающие. Впервые для себя она задает, пусть и наивно, еще по-детски, но серьезные вопросы, и ищет на них ответы. Несмотря на тяжесть темы, в постановке нашлось место и юмору, и тонкой иронии.

Фото: © Владимир Васильев

Спектакль-терапия – пожалуй, наиболее точное описание нового проекта особняка. Оказавшись в комнате совсем юной девочки и проникаясь ее нестерпимой болью потери близкого, ты и сам становишься частью этих переживаний.

Отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие – пять стадий, через которые за час придется пройти каждому зрителю, очутившемуся в этой комнате. Но самое важное здесь, что, несмотря на сгустившиеся тучи, рано или поздно они рассеются, и вновь солнечный свет озарит все вокруг.

Фото: © Владимир Васильев

«Эта история долгое время не отпускала меня, требовала выхода еще задолго до того, как встроилась с концепцию особняка. После отзывов своих первых зрителей, больше всего меня удивило и обрадовало, что спектакль срабатывает на них именно так, как я и подразумевала», – пояснила Кудряшова.

И хотя, по ее словам, команда не преследовала цели «выбить» слезу у зрителей, тем не менее рядом со зрительскими местами заботливо расставлены диспенсеры с салфетками.

Фото: © Владимир Васильев

По словам Кудряшовой, история 10-летней Джетты очень долго не давала покоя ее режиссерскому нутру. И особняк Демидова, распахнувший свои двери для новых проектов, стал возможностью для ее выхода. Текстоцентричная направленность репертуара особняка как нельзя лучше подходила для этой идеи.

Именно в лаборатории «Особняк. Трансформация 2.0» был отмечен этот проект, который вписался в театральную концепцию резиденции.

Фото: © Владимир Васильев

«Все наши репертуарные спектакли невероятно разнонаправленные. Но всех их объединяет концепция сайт-специфик. То есть само пространство особняка подталкивает к поиску новых режиссерских решений. И для самих режиссеров это вызов – к примеру, как вы обыграете и какими смыслами наполните лестницу посреди вашей площадки, как вы будете работать со зрительским вниманием. Все эти и другие вопросы задает само пространство особняка, а режиссеры находят на них ответы», – прояснила выбор репертуарного плана резиденции PR-директор фонда «Живой город» и Особняка Демидова, драматург Зоя Рутер.

Самые лучшие решения особняк «забирает» себе и в дальнейшем предлагает их своим зрителям. Тем самым, здесь уживаются такие большие проекты, как «Анна Каренина», и такие камерные, рассчитанные на 15 зрителей, как «А рыбы спят?».

Фото: © Владимир Васильев

Кроме того, такой подход к выбору репертуарного плана избавляет от режиссерской монополии, предлагая на одной площадке работы как давно зарекомендовавших себя режиссеров, так и новичков.

Сейчас в резиденции играются восемь спектаклей. Одной из недавних премьер также стал спектакль «За синей границей» Юлии Головановой, который превратил в бездонный океан смыслов салон Бетси Тверской – локации «Анны Карениной».

«Хочется верить, что наш зритель – это любопытный зритель. Люди, которым интересны другие люди и их истории», – отметила Зоя Рутер.

Следующей премьерой – в декабре – станет абсурдный спектакль с элементами черной комедии «Музей» в интерпретации режиссера Айдара Заббарова.