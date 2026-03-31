Спектакль театра кукол «Экият» покажут в Москве в рамках премии «Золотая маска»

Татарский государственный академический театр кукол «Экият» представит спектакль «Материнское поле» на сцене Московского Губернского театра 3 апреля. Показ состоится в рамках 32-й конкурсной программы Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Постановка создана по мотивам повести Чингиза Айтматова и представляет собой сценическое осмысление темы материнской любви, преемственности поколений и духовной связи человека с родной землей. Над спектаклем работали режиссер Ильгиз Зайниев, художник Сергей Рябинин и композитор Миляуша Хайруллина.

«Это не просто признание, а огромная честь и, безусловно, большая ответственность для всего нашего коллектива. Мы гордимся тем, что наша работа получила такую высокую оценку и теперь имеет возможность быть показанной на одной из главных театральных сцен страны», – отметили в пресс-службе театра.

Театр «Экият» стал единственным коллективом из Татарстана, номинированным на премию в 2026 году.

Ранее спектакль «Материнское поле» был признан лучшим в номинации «Спектакль большой формы» театральной премии «Тантана» («Триумф») – 2025, а также получил Гран-при международного фестиваля театров кукол «Курсак-фест» в Уфе.

В театре выразили уверенность, что постановка найдет отклик у московской публики. «Мы искренне верим, что спектакль найдет глубокий отклик в сердцах зрителей», – подчеркнули представители «Экията».