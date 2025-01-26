К дню памяти жертв Холокоста в Казани показали спектакль школьников «Свет надежды»

Сегодня в зале РБФ «ЕЦ «Хэсэд Моше» показали спектакль «Свет надежды» молодежного еврейского клуба.

Фото: © Яна Кузахметова / «Татар-информ»

Представление приурочено к международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).

«Мы собрались здесь, чтобы вспомнить тех, кто погиб совершенно безвинно, тех, кого убивали просто за то, что они евреи, тех, кто умирал, освобождая «лагеря смерти». Но сегодня мы вспоминаем и тех, кто, рискуя своей жизнью, спасал евреев – «праведников мира». Им и посвящен этот спектакль», – поделилась София Бородова, координатор образовательных и семейных программ еврейского благотворительного центра «Хэсэд Моше».

Организаторы – участники молодежного еврейского клуба. Режиссер-постановщик – ученица 10 класса Казанской еврейской школы №12 – София Ягушева, а актеры – школьники от 7 до 17 лет.

Сюжет спектакля рассказывает об истории семьи Кризо. Подруга семьи Надежды Кризо, Мария, попросила взять на воспитание своего племянника. Мальчик остался сиротой. В апреле 1944 года Надежда Кризо привела домой свою подругу Лену, которую они также скрывали до конца оккупации.

«Когда ты просто слышишь о событиях, которые происходили 80 лет назад – это одно. Но когда ты сам погружаешься в эти события – это воспринимается совершенно по-другому», – рассказала Ягушева.

По словам участников, в спектакль вложили много сил, собирали информацию и почти каждый день репетировали после школы около месяца.

После окончания Второй мировой войны выжившие евреи часто вспоминали тех, благодаря кому им чудом удалось избежать трагической доли миллионов своих соотечественников. В 1953 году парламент молодого государства Израиль создал мемориал памяти Холокоста – «Яд ва-Шем».