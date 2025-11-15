Спектакль «Созвездия-Йолдызлык» взял приз Сергея Безрукова на Большом Детском фестивале

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» молодежного театра Татарстана «Созвездие-Йолдызлык» признан одним из лучших на VIII Большом Детском фестивале. Об этом сообщает пресс-служба движения «Созвездие-Йолдызлык».

Постановка удостоена приза художественного руководителя фестиваля – художественного руководителя Московского Губернского театра, народного артиста России Сергея Безрукова. Театр наградили кубком и денежным сертификатом на 500 тыс. рублей, церемония награждения прошла в Москве.

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» – это первая режиссерская работа заслуженного артиста РТ, лауреата фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Искандера Нуризянова. Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова он смог пройти обучение в ГИТИСе. Нуризянов – один из лучших учеников заслуженного деятеля искусств РФ, профессора, лауреата премии Правительства РФ Михаила Борисова.

«Получать такое признание от выдающихся деятелей искусства очень волнительно и почетно. Большие слова благодарности нашему Раису РТ Рустаму Минниханову. Очень важно, что мы находим понимание и поддержку со стороны руководства республики. Спасибо руководству нашего любимого театра, лично Дмитрию Туманову за создание условий и возможностей, чтобы мы могли ставить такие спектакли и показывать их всему миру. Спасибо организаторам фестиваля за то, что собирают детские и молодежные театры на одной площадке», – подчеркнул Искандер Нуризянов.

Режиссер поднялся на сцену вместе со своим наставником – лауреатом премии Правительства РФ в области культуры, заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетным наставником РФ, членом Союза театральных деятелей России, генеральным продюсером движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрием Тумановым.

Обращаясь к организаторам и участникам, Туманов поблагодарил всех за великую миссию просвещения, который несет этот фестиваль. Он отметил большую роль великих педагогов и наставников в становлении каждого стоящего на сцене. Также слова признательности прозвучали в адрес Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который всяческий поддерживает молодежь республики в ее творческих занятиях.

Большой Детский фестиваль проходил с 28 сентября по 14 ноября в Москве и Санкт-Петербурге. По словам художественного руководителя мероприятия Сергея Безрукова, это «уникальный проект, потому что последнее слово здесь всегда за детьми: именно они решают, кто достоин победы».

«В этом году они сделали свой выбор в 18 номинациях. А со следующего года мы вводим еще одну, назвали ее «Без срока давности». Подрастающему поколению очень важно знать историю своей Родины, сохранять историю своих предков внутри каждой семьи, знать о тех, кто сражался на фронтах и работал в тылу во время Великой Отечественной войны», – сообщил артист.

Молодежный театр «Созвездие-Йолдызлык» выступил 1 ноября в Санкт-Петербурге и 3 ноября в Московском Губернском театре, он получил высокую оценку членов жюри и зрителей. Актриса театра «Сфера» Елена Елова выразила уверенность, что это настоящее искусство. «Я под очень большим впечатлением. «Москва встала, зал встал», – сказала она.

Игрой актеров оказалась впечатлена и директор Губернского театра, руководитель Большого Детского фестиваля Лариса Вильясте. «Меня впечатлили актеры. Очень трогательно, очень профессионально, надолго останется в моем сердце», – пояснила она.

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» воссоздает жизнь обычного грузинского села накануне и во время Великой Отечественной войны. Постановка затрагивает тему семьи, рассказывает истории о любви, дружбе и взаимовыручке в сложные предвоенные годы. «Патриотическое воспитание, уважение старших поколений и гордость за свою малую родину являются центральной темой спектакля. Эти важные вопросы, которые сегодня актуальны», – заявили в пресс-службе фестивального движения.

«Я, бабушка, Илико и Илларион» – лауреат конкурса «Золотой фонд театральных постановок России». Спектакль вошел в список 100 лучших российских постановок, транслирующих традиционные духовно-нравственные ценности, формирующие общероссийский культурный код. Также он был высоко оценен театральными критиками на фестивалях – речь идет о премии «Золотая маска», международном фестивале русских театров национальных республик России и зарубежных стран «Мост дружбы» в Йошкар-Оле, фестивале «Волжская премьера» в Чебоксарах.

Театр является частью масштабного фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», проходящего под патронажем Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Фото и видео: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».