Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Спектакль, созданный горожанами в Менделеевске, представят в Казани
3 октября в Казани у КЦ «Сайдаш» состоится первая выездная премьера уличного спектакля «Про крылья», который презентовали в Менделеевске в дни фестиваля «Пастернаковские чтения». Постановка откроет День культуры Менделеевского района в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана».
«Про крылья» — это спектакль, в котором играют сами жители Менделеевска, часть театральной лаборатории «Весь мир — театр», которую провели в городе в рамках фестиваля. Постановка посвящена вопросу выбора, который стоит перед человечеством с момента зарождения жизни на земле.
В дни премьеры в Менделеевске, 21 и 22 сентября, постановка собрала у местного ДК Гассара большую аудиторию и положительные отзывы зрителей. Молодые артисты репетировали в течение нескольких месяцев, создавали образы под руководством приглашенных кураторов из театра «ДаМы» (Москва).
«Спектакли, где в главных ролях сыграли жители нашего города и района, стали, без преувеличения, сенсацией нынешнего фестиваля. Нужно было видеть, как их встречали зрители, как поддерживали, какие потом отклики оставляли и вживую, и в социальных сетях», — прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.
Также в рамках фестиваля «Пастернаковские чтения» прошла и премьера спектакля «Отражение». В основе спектакля лежат истории из личной жизни и воспоминания старожилов Менделеевска. Актеры — не профессиональные актеры, а жители города — участники театральной лаборатории «Весь мир — театр» проекта «Химия слова: Периодическая система Менделеевска».
«Очень непросто было все это рассказывать, свои личные, невыдуманные истории, которых даже родные не знали», — делится актриса спектакля Фрида Коростелева.
Планируется, что после успешной премьеры спектакль «Отражение» будет на постоянной основе появляться в культурной афише Менделеевска, а также будет выставляться на театральных конкурсах и фестивалях.
Театральная лаборатория «Весь мир — театр» проекта «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» была реализована компанией «Яркие люди» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году сумма поддержки составила 8 млн рублей. Проект объединил театральную и инженерную лаборатории.
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»