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Спектакль «Приключения Рустема» Кариевского театра получил спецпремию «Золотой маски»
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Спектакль «Приключения Рустема» Кариевского театра завоевал специальную премию жюри «Золотой маски». Спектакль был поставлен на сцене театра по одноименной повести Аделя Кутуя, режиссер – Тимур Кулов.
Постановка претендовала на премию «Золотая маска» сразу в четырех номинациях.
Рузиля Мухамметова
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