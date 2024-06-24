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Культура 24 июня 2024 22:22

Спектакль «Приключения Рустема» Кариевского театра получил спецпремию «Золотой маски»

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Спектакль «Приключения Рустема» Кариевского театра получил спецпремию «Золотой маски»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спектакль «Приключения Рустема» Кариевского театра завоевал специальную премию жюри «Золотой маски». Спектакль был поставлен на сцене театра по одноименной повести Аделя Кутуя, режиссер – Тимур Кулов.

Постановка претендовала на премию «Золотая маска» сразу в четырех номинациях.

Рузиля Мухамметова

#Золотая маска #театр #Татарстан
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