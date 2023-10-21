Спектакль «Павлинка» театра Янки Купалы восхитил Казань застольными белорусскими песнями

В Казани на сцене Академического русского Большого драматического театра имени Качалова спектакль «Павлинка» по произведению Янки Купалы продолжил третий Качаловский театральный фестиваль. Постановку, созданную еще в 1942 году в Томске, где труппа находилась в эвакуации, привез Национальный академический театр Беларуси.

Старейший спектакль театра до сих пор пользуется популярностью среди зрителей на родине Янки Купалы, он также считается визитной карточкой коллектива. Ежегодно эта постановка заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР Льва Литвинова открывает очередной сезон театра.

Сам Янка Купала, автор комедийной пьесы, в годы Великой Отечественной войны находился в эвакуации недалеко от Казани. Гости из белорусского театра посетили музей его имени в Печищах — он был создан в доме, где временно проживал писатель.

Сюжет постановки отнюдь не нов и встречается и в других классических произведениях — девушка на выданье выбирает себе жениха по сердцу и вопреки воле родителей. Но простой и понятный, изобилующий народными костюмами, песнями и плясками спектакль на белорусском языке казанскими зрителями был встречен с искренним интересном и одобрением. Когда во втором акте белорусы запели хором во время застолья, многие зрители не удержались от того, чтобы записать видеофрагмент этой сцены.

Белорусская труппа приехала на гастроли в Казань вместе с полным составом оркестра. В спектакле присутствует не только живая музыка, но и гармонично вплетенный в действие режиссерский ход взаимодействия актеров с дирижером.

Качаловский фестиваль в этом году открыла 7 и 8 октября мировая классика — спектакль «Король Лир» по Шекспиру в постановке 2019 года московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Продолжил фестиваль 10 и 11 октября спектакль «Мандат» московского театра «Студия театрального искусства» — мастерской режиссера Сергея Женовача. 17 и 18 октября в Казани впервые свою постановку «Зойкина квартира» по Булгакову показал Московский драмтеатр имени Пушкина.

Национальный академический театр Беларуси имени Янки Купалы также представил свою «Павлинку» дважды — 20 и 21 октября. Завершит фестиваль 26 октября спектаклем «Ревизор», премьерой прошлого театрального сезона, хозяин мероприятия — театр имени Качалова.