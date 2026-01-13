Спектакль окончен - в «Шанхае» расстались с именитым тренером НХЛ Галланом

Канадский специалист Жеррар Галлан покинул «Шанхай». Отставка иностранца назревала еще с середины декабря, когда результаты команды пошли на спад. Затянули ли в китайском клубе с увольнением наставника или нынешний результат ребрендинговой команды вполне логичен - разбирается «ТИ-Спорт».





Фото: hc-dragons.com

Жеррар Галлан может покинуть «Шанхай»

Известный тренер НХЛ, успевший поработать с такими командами как «Рейнджерс», «Вегас», «Флорида», «Коламбус», а также со сборной Канады, Жеррар Галлан покинул пост главного тренера «Шанхайских Драконов». Об этом накануне сообщил «Спорт-экспресс». Согласно информации источника, 62-летний специалист оставил свою деятельность по состоянию здоровья. Канадец пропустил уже пять матчей регулярного чемпионата против СКА, «Металлурга», «Лады», Амура» и ЦСКА.

Как бы там ни было, но истории с увольнением по причине здоровья в КХЛ в последнее время набирает популярность. Ранее «Амур», незадолго до отставки Александра Гальченюка, отправил наставника на больничный, а через месяц объявил о прекращении сотрудничества со специалистом официально. Так что в истории с Галланом прослеживается некоторая аналогия.

Приезд Галлана в КХЛ с его послужным списком позиционировался как нечто невообразимое. В начале сезона-2025/26 «Драконы» уверенно шли в первой тройке и даже некоторое время возглавляли турнирную таблицу КХЛ на «Западе». Так что о китайской команде заговорили как об открытии сезона и даже как об одном из претендентов на Кубок Гагарина. Со временем «раж» поутих, как и результаты коллектива пошли на спад.

В настоящий момент «Драконы» лишь девятые, и они уже покинули зону плей-офф. При этом до СКА и «Спартака» внушительный отрыв в 6 очков. Похоже, Галлан сдался или назревающая отставка все же инициатива и решение руководства шанхайского клуба?

Фото: hctraktor.org

Иностранные специалисты бегут из КХЛ?

Очевидно, есть две основные причины, по которым Жеррар Галлан покинул пост в китайском клубе – из-за недопонимания с руководством или нежеланием работать в России. Последнее среди иностранных специалистов тоже распространено. Иностранцы либо едут в КХЛ с небольшим энтузиазмом, либо приезжают на короткий срок и затем уезжают даже не доработав до конца сезона, как в случае с Бенуа Гру в «Тракторе». Со слов канадца, он покинул расположение челябинского клуба из-за постоянного стресса и усталости. Вместо него временно исполняющим обязанности был назначен Рафаэль Рише, который также через непродолжительное время снял с себя данные полномочия и перешел в штаб к соотечественнику Ги Буше в «Авангард».

Также стоит вспомнить историю приезда Боба Хартли в «Локомотив» перед текущим сезоном. «Железнодорожники» с большим трудом заманили 65-летнего канадского специалиста, который согласился на предложение ярославского клуба сроком не более чем на один сезон. Правда в середине сезона тоже всплывали слухи о том, что он может покинуть пост досрочно, но видимо его все-таки уговорили остаться. Хотя ранее Хартли уже имел опыт работы с другой российской командой с «Авангардом» (с 2018 по 2022 гг.).

Известно, что в сентябре и «Ак Барс» был заинтересован в работе с бывшим главным тренером сборной Канады Джоном Тортореллой. Однако тот ответил отказом казанскому клубу. Дело в том, что для иностранных специалистов работа в России действительно сопряжена с огромным давлением и стрессом и, пожалуй, лишь человек с большой выдержкой и хладнокровием сможет выдержать подобный пресс. В России, зачастую, нужен результат здесь и сейчас. Именно по такому принципу был сформирован коллектив «Шанхая» в нынешнем сезоне. В КХЛ, в отличие от северо-американского чемпионата, пока только учатся работать на перспективу.

Фото: hc-dragons.com

Результаты «Шанхая» пошли на спад. Почему?

Почему результаты нынешнего «Шанхая» пошли вниз? Стоит вспомнить предсезонку китайского клуба. Команду собрали экстренно, буквально за несколько недель перед началом чемпионата. Очевидно, что на таком скором энтузиазме «Драконы» быстро поднялась вверх на старте чемпионата, но надолго запала все же не хватило. И изначально об этом феномене предупреждали многие опытные эксперты. Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев объяснил основную причину спада китайской команды.

«В том, что «Шанхайские Драконы» упали с лидирующих позиций, есть чёткое объяснение: команду собрали за неделю до старта чемпионата. У них не было базы, на которой можно было бы строить технико-тактическую подготовку. Они сыграли на мастерстве первый отрезок чемпионата, а потом сил не хватило. На чистом мастерстве весь сезон не прокатишь, потому что хоккей – энергозатратная игра. К сезону надо было готовиться. Не получается на конёчке прокатиться, как они хотели. По уровню мастерства команда очень неплохо смотрелась, техническое мастерство на должном уровне», - прокомментировал случившееся Плющев «Советскому спорту».

Кроме того, по ходу сезона в китайской команде произошло вливание нескольких новых игроков, причем из разных лиг. Понятно, что костяк уже был сформирован, но это не могло не отразиться на игре «Шанхая». Также не могли не сказаться на результате выступлений «Драконов» и травмы ведущих хоккеистов. В середине декабря по состоянию здоровья выбыли Джереми Гроло, Джейк Бишофф и Дойл Сомерби. После нового года в январе сообщалось, что этой же причине матчи пропустят Трой Джозефс, Парке Фу и Бен Харпур.

Стабильность в КХЛ – главный козырь, именно поэтому команда Галлана сейчас проигрывает на уровне таких команд как «Металлург», «Локомотив», «Северсталь», «Авангард» и даже на фоне «Ак Барса». Последний тоже своими результатами на старте не радовал. Однако Анвар Гатиятулин смог проанализировать проблему и поправить ситуацию. В первую очередь это удалось за счет изменения в составе тренерского штаба. Казанцы пригласили одного из сильнейших тренеров по большинству в КХЛ Константина Шафранова, в результате чего игра татарстанской команды вмиг преобразилась.

Фото: hc-dragons.com

Что можно сделать?

Возможно, руководству китайского клуба стоило бы пойти по такому же пути, что и татарстанцы, а именно – произвести точечные изменения в штабе, а не сразу идти на кардинальные меры. К тому же если речь действительно идет об отставке, то возможно ее стоило сделать гораздо раньше. Тем более, что до плей-офф КХЛ осталось менее двух месяцев. Кроме того, исправить нынешнюю ситуацию Галлану непросто еще и из-за нависшего давления, которое наверняка присутствует.

Канадца пригласили на большие деньги и, как следствие, от него требуют результата. К тому же «Драконы», в отличие от остальных клубов КХЛ, никак не ограничены лимитами на легионеров, так как считаются иностранной командой. В настоящий момент в составе «Шанхая» 17 иностранных игроков, а это больше половины команды. По уровню состава и силе китайская команда, как минимум, должна идти в пятерке. Так что разочарование и недовольство руководства от неоправданных ожиданий вполне понятно.