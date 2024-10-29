Спектакль «Не был женат» татарского драмтеатра Альметьевска сыграют в Театре Наций

В Москве на сцене Театра Наций 20 января артисты Альметьевского татарского государственного драматического театра сыграют спектакль «Не был женат». Постановка стала премьерой в родном городе труппы в 2022 году, а этим летом в Уфе взяла Гран-при XXI Фестиваля театров малых городов России среди спектаклей большой формы.

«Фестиваль в Уфе длился неделю — с 2 по 9 июня. Каждый день жюри отсматривало по три спектакля, мы показывали нашу постановку 5 июня. Задействованы в ней восемь артистов, это полноценный спектакль с двумя отделениями. Постановки, получившие Гран-при (а за спектакль малой формы „Калечина-Малечина“ его получил Няганский ТЮЗ — Ханты-Мансийский автономный округ), в качестве приза имеют возможность быть представленными московской публике на сцене Театра Наций», — рассказала «Татар-информу» директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова.

Спектакль «Не был женат» поставлен по повести татарского писателя Гаяза Исхаки, опубликованной в 1916 году. Он рассказывает о любви приехавшего в Петербург татарского юноши из ортодоксальной мусульманской семьи и молодой русской женщины. Поставил спектакль режиссер Айдар Заббаров, а главные роли исполнили Айрат Мифхатов и Диляра Фазлиева.

Альметьевский татарский государственный драматический театр уже девять раз участвовал в фестивале, пять раз становился призером-лауреатом, в том числе и завоевывал Гран-при. Награды фестиваля в прежние годы получали спектакли «Бегущий за ветром», «Ромео и Джульетта», «Магазин», «Королевство кривых».

В этом году соперниками Альметьевского театра стали 16 театров. Свои постановки номинировали на Фестиваль театров малых городов России коллективы из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Кемеровской, Псковской и Иркутской областей, Пермского и Красноярского краев, Ханты-Мансийского автономного округа.

Фестиваль театров малых городов России организует Театр Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».