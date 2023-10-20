Спектакль «Муть. Мухаджиры» номинирован на девять номинаций «Золотой маски»

Спектакль «Муть. Мухаджиры» по романам Махмуда Галяу в постановке Фарида Бикчантаева номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска».

Спектакль номинирован на главную театральную премию страны сразу в девяти номинациях:

«Лучший спектакль большой формы»

«Лучшая работа режиссера» – Фарид Бикчантаев

«Лучшая женская роль» – Лейсан Гатауллина

«Лучшая мужская роль» – Фаннур Мухаметзянов

«Лучшая женская роль второго плана» – Люция Хамитова

«Лучшая мужская роль второго плана» – Ильдус Габдрахманов

«Работа художника» – Сергей Скоморохов

«Работа художника по костюмам» – Марина Марьянич

«Работа художника по свету» – Тарас Михалевский

Среди драматических театров Камаловский – единственный театр, представляющий Республику Татарстан в номинациях «Золотой маски» сезона 2022/23 в «Большой форме», отметили в театре.