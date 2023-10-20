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Руc Тат
Культура 20 октября 2023 16:59

Спектакль «Муть. Мухаджиры» номинирован на девять номинаций «Золотой маски»

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Спектакль «Муть. Мухаджиры» по романам Махмуда Галяу в постановке Фарида Бикчантаева номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска».

Спектакль номинирован на главную театральную премию страны сразу в девяти номинациях:

  • «Лучший спектакль большой формы»
  • «Лучшая работа режиссера» – Фарид Бикчантаев
  • «Лучшая женская роль» – Лейсан Гатауллина
  • «Лучшая мужская роль» – Фаннур Мухаметзянов
  • «Лучшая женская роль второго плана» – Люция Хамитова
  • «Лучшая мужская роль второго плана» – Ильдус Габдрахманов
  • «Работа художника» – Сергей Скоморохов
  • «Работа художника по костюмам» – Марина Марьянич
  • «Работа художника по свету» – Тарас Михалевский

Среди драматических театров Камаловский – единственный театр, представляющий Республику Татарстан в номинациях «Золотой маски» сезона 2022/23 в «Большой форме», отметили в театре.

#Золотая маска
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