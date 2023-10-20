Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Спектакль «Муть. Мухаджиры» номинирован на девять номинаций «Золотой маски»
Скопировать ссылку
Спектакль «Муть. Мухаджиры» по романам Махмуда Галяу в постановке Фарида Бикчантаева номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска».
Спектакль номинирован на главную театральную премию страны сразу в девяти номинациях:
- «Лучший спектакль большой формы»
- «Лучшая работа режиссера» – Фарид Бикчантаев
- «Лучшая женская роль» – Лейсан Гатауллина
- «Лучшая мужская роль» – Фаннур Мухаметзянов
- «Лучшая женская роль второго плана» – Люция Хамитова
- «Лучшая мужская роль второго плана» – Ильдус Габдрахманов
- «Работа художника» – Сергей Скоморохов
- «Работа художника по костюмам» – Марина Марьянич
- «Работа художника по свету» – Тарас Михалевский
Среди драматических театров Камаловский – единственный театр, представляющий Республику Татарстан в номинациях «Золотой маски» сезона 2022/23 в «Большой форме», отметили в театре.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2