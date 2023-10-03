Спектакль, мастер-классы, ярмарка: программа детского книжного фестиваля в Менделеевске

7 и 8 октября в Менделеевске состоится первый детский книжный краеведческий фестиваль. Он откроется книжной ярмаркой, на которой будут представлены 40 издательств из Татарстана и других регионов России, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

Главной площадкой станет купол. На время фестиваля он будет именоваться «Менделеевск-дом». Программу события на этой площадке откроет детский семейный спектакль «БукаЖка», а содержательной частью станет дискуссия «Книги меняют города». Эксперты расскажут, как книжный фестиваль «Мы и Менделеевск» и будущая городская «больше чем библиотека» нового формата станут своеобразным «интерфейсом» города для жителей и туристов и платформой для дальнейшего устойчивого развития.

Книги как «проводники в мир современного города» рассмотрят директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова, руководитель ГК «Азот» Всеволод Бебутов. Соорганизатором мероприятия выступит химический комплекс. В дискуссии также примут участие организаторы фестиваля «МиГ», центр «Смена» и глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«Мы изначально рассматривали концепцию фестиваля именно детского. Если говорить о том, что книги помогают нам менять города, менять концепцию, внутреннее содержание, то мы должны делать это с нашими детьми. Важно было, чтобы программа была интересной для детей, нескучной, неординарной, надеемся, что наши юные менделеевцы получат удовольствие от фестиваля и почерпнут для себя что-то новое», — поделился ожиданиями Беляев.

«Детский книжный фестиваль для нас — это логичное и закономерное продолжение той работы, которую химический комплекс проводит в районе. Уже открылся химический лицей, ведутся работы над химико-технологическом колледжем, центром детского творчества. Книжный фестиваль — это еще одна площадка для разностороннего развития детей, создание для них той самой #химияродногогорода, которая притягивала их в Менделеевске», — считает генеральный директор «Аммония» Дмитрий Макаров.

Свое участие уже подтвердили около 20 экспертов в области градообразующей политики, краеведения, директора библиотек и музеев страны. Во второй день фестиваля, 8 октября, эксперты примут участие в дискуссии на тему художественного освоения территорий. Своим опытом поделится директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

Оба дня на фестивале будут идти детские мастер-классы. Ребята научатся сами создавать книги, рисовать комиксы, создадут огромную раскраску Менделеевска. Наставниками детей выступят представители крупнейших издательств России, известные художники. Многие творческие занятия будут сопряжены с кулинарным искусством. Эстетика должна быть во всем, уверены организаторы, а гастрономия станет лишь одним из способов привить юным участникам хороший вкус к книгам и распробовать «вкус чтения».