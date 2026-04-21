Спектакль казанских инклюзивных театров о пионере-герое показали в Гомеле

Фото предоставлено организаторами

Показ спектакля «Улица Володи Дубинина» прошел в Гомельском областном центре инклюзивной культуры. В постановке объединились четыре театральных коллектива разных поколений, включая участников с особенностями здоровья.

Все они – творческие коллективы Дворца культуры железнодорожников Казани: народный театр «Клаксон», клуб «Жизнелюбы» из объединения по интересам «Удача», детская театральная студия «Везунчик» и инклюзивная студия «ЛУЧ». Вместе они представили спектакль о пионере-герое Володе Дубинине.

Казанским артистам в постановке помогли местные участники – ребята с особенностями здоровья и их родители из Гомельского областного центра инклюзивной культуры. Их участие усилило эмоциональное звучание истории. В основе сюжета – судьба 14-летнего Володи Дубинина, который, несмотря на отказ взять его на фронт, настоял на своем: стал связным, затем разведчиком.

Фото предоставлено организаторами

После освобождения Керчи он участвовал в разминировании каменоломен и погиб 2 января 1942 года, подорвавшись на мине. В прошлом году участники проекта побывали в Керчи, на родине героя, где познакомились с условиями военного времени.

Начальник главного управления Гомельского облисполкома Инга Завгородняя отметила, что благодарна за организацию творческого сотрудничества и приезд казанской команды, подчеркнув, что коллективу удалось преодолеть все сложности поездки. Она выразила радость от встречи и уверенность, что это не последний совместный проект, пожелав участникам успехов в дальнейших начинаниях.

Поездка стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве между Казанью и Гомелем, заключенному на международном инклюзивном фестивале «ЛУЧ – люди, умеющие чувствовать», который прошел в Казани в прошлом году.

Фото предоставлено организаторами

Режиссер спектакля, заслуженный работник культуры Татарстана Вероника Зайцева поблагодарила белорусскую сторону за теплый прием, отметив, что встреча с поезда была особенно трогательной и что коллектив чувствует искреннюю поддержку. Она подчеркнула, что работа в центре произвела сильное впечатление, а за короткое время участники стали близкими друг другу. Также Зайцева пригласила гомельских коллег в Казань.

На показе присутствовали школьники, взрослые и пожилые зрители. Спектакль произвел сильное впечатление и завершился минутой молчания. Игра актеров вызвала у зрителей доверие и эмоциональный отклик.

Память о Великой Отечественной войне объединяет Белоруссию и Россию: в семьях бережно хранят фотографии родственников-фронтовиков. В фойе центра также была организована выставка материалов о военном подвиге сотрудников учреждения и их семей.

Фото предоставлено организаторами

Помимо спектакля, казанские артисты познакомились с Гомелем, посетили музеи, исторические места и достопримечательности. Одной из остановок стало мемориальное место «Партизанская криничка» – стоянка партизанского отряда 1941-1943 годов. Участники возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Казанская команда привезла в Гомель не только постановку, но и мастер-классы и творческие выступления. В дальнейшем артистов ждут выступления в Керчи, «Артеке» и других детских лагерях Крыма, а также обсуждается возможная поездка в Китай.