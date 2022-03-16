Спектакль-игра о Вселенной: Казанским школьникам расскажут о небесных телах

Ученики младших классов школ Приволжского и Советского районов Казани приглашены на интерактивную программу «Академия увлекательных наук», которая пройдет в стенах Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

В этот раз театр станет местом изучения науки о небесных телах - астрономии. Дети, обучающиеся в начальных классах, в концертно-интерактивной форме вместе с героями представления окунутся в тайну Вселенной и узнают о ее законах.

«Дети не просто получат информацию о тайнах Вселенной в доступной форме, но и сами смогут поучаствовать в процессе смены времени года на одной из планет, примерить на себя роль атмосферного слоя Земли и облачиться в образ Луны или Солнца», – поделился художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Платонов.

В скором времени Академия увлекательных наук станет еженедельной программой, где дети смогут познавать и другие науки, такие как ботаника, физика и химия.

Программа будет показана завтра. Начало представления в 12.00.

Напомним, что в репертуаре театра также идут два литературно-музыкальных вечера русской и татарской поэзии, предназначенных для учеников старших классов: «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий» и «Неугасимое созвездие».