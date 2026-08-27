Спектакль «Габдулла — свет» Кариевского ТЮЗ покажут в Казанском Кремле

Фото: © Пресс-служба музея-заповедника "Казанский кремль"

Во дворе Присутственных мест Казанского кремля 1 сентября будет показан спектакль «Габдулла – свет» татарского ТЮЗ им. Кариева.

Спектакль расскажет о жизни Габдуллы Кариева и его творческого пути, а сопровождаться это будет звучанием народных мотивов. Режиссером выступит Эльдар Гатауллин.

Спектакль будет идти с синхронным переводом на русский язык. Показ состоится 1 сентября в 16:00. Вход свободный.

Фестиваль городских событий «Күрше» реализует Институт развития городов Татарстана при поддержке Раиса РТ. Программа летнего сезона включает события в общественных пространствах: концерты, фестивали, выставки, спектакли, экскурсии, мастер-классы, спортивные и семейные мероприятия.

Проект «Вдохновленные Татарстаном» — это цикл спектаклей и творческих мастер-классов, посвящённых богатому культурному наследию и литературным традициям Татарстана. В основе постановок — произведения выдающихся татарских писателей: Габдуллы Тукая и Габдуллы Кариева, чьи судьбы и творчество неразрывно связаны с историей республики.