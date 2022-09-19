Спектакль Бугульминского драмтеатра взял приз фестиваля «Нескучная классика»

Спектакль «Скрипка Ротшильда» Бугульминского русского драматического театра имени А.В. Баталова признан лучшим на первом открытом фестивале муниципальных театров «Нескучная классика». Проект состоялся в Воронежской области.

За победу в пяти номинациях боролись театральные коллективы из малых городов России: Бугульмы, Балашова, Королева, Дзержинска, Борисоглебска, Лиски. Победу в номинации «Лучший спектакль» театр разделил с постановкой «Алые паруса» Борисоглебского драматического театра имени Чернышевского.

Трагикомедия по рассказу Антона Чехова — премьера прошлого театрального сезона. Спектакль был поставлен режиссером Владимиром Кузнецовым в рамках проекта «Театры малых городов».

Сюжет постановки строится вокруг мрачного гробовщика Якова по прозвищу «Брона». У него своя философия — только смерть приносит прибыль, остальное — сплошные убытки. Но именно смерть близкого человека заставляет его задуматься о совершенно других материях. О том, что всю свою жизнь он прожил будто в тесном гробу — без простора, радости и любви.