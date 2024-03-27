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Спектакль Атнинского театра «В ночь лунного затмения» стал лауреатом премии «Тантана»
В номинации «Лучший спектакль большой формы» республиканской театральной премии «Тантана» («Триумф») победителем признан спектакль «Ай тотылган төндә» («В ночь лунного затмения») Атнинского татарского государственного театра.
Лауреата объявила заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова. Награду на сцене получили артисты и директор театра Ленур Зайнуллин.
Спектакль по пьесе Мустая Карима поставила приглашенный режиссер Сойжин Жамбалова.
Рузиля Мухаметова
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