Спектакль Альметьевского театра стал обладателем Гран-при фестиваля в Пермском крае

Спектакль «Бегущий за ветром» получил гран-при IV Межнационального театрального фестиваля «Сообщение». Он проходил с 18 по 23 октября в Кудымкаре (Пермский край) в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре. Об этом «Татар-информу» сообщили в Альметьевском драмтеатре.

«Это наш первый фестиваль в стартовавшем 78-м театральном сезоне, — рассказывает директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова. — Мы приняли участие в фестивале „Сообщение“ во второй раз. В 2021 году специальный приз жюри получил наш спектакль „Королевство кривых“, где режиссером выступил Антон Федоров. С директором театра в этом году мы увиделись на фестивале Театров малых городов, и она очень просила привезти именно „Бегущего за ветром“».

И вот снова победа, которой предшествовали звание «Лучший спектакль большой формы» на XIX Фестивале театров малых городов России, спецприз артисту Айрату Мифтахову от Ассоциации театральных критиков за роль Хасана/Сохраба, присуждение победы в номинации «Лучший спектакль большой формы» республиканской театральной премии «Тантана», участие в IV Всероссийском фестивале национальных театров «Федерация».

Буквально на следующий день после возвращения из Кудымкара «Бегущего за ветром» сыграли в Альметьевске, и сегодня труппа уезжает в соседнюю область — в город Тольятти.