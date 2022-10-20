Спектакль Альметьевского театра открыл фестиваль в Кудымкаре

«Бегущий за ветром» Альметьевского драмтеатра стал первым спектаклем, который показали в Кудымкаре Пермской области на IV Межнациональном театральном фестивале «Сообщение». Как сообщили «Татар-информу» в информационном отделе учреждения культуры, зрители очень тепло приняли постановку.

«Фестиваль начался со спектакля „Бегущий за ветром“ из Альметьевска. И снова восхищение тонкой, подробной режиссурой и замечательным актерским ансамблем альметьевского театра. И поскольку контекст меняется практически каждый день, просто оторопь берет от истории афганских эмигрантов, бежавших, между прочим, в Америку после ввода советских войск в Афганистан. Беженцев, потерявших всё, генералов, адвокатов, бизнесменов, торгующих на блошиных рынках и пытающихся сохранять свои национальные традиции в чужой стране. Какая тишина стояла в зале. Как плакали люди, только сейчас понявшие, как близко всё это к нам, как это всё про нас», — заметила эксперт премии «Золотая маска» Татьяна Тихоновец.

По словам директора Альметьевского театра Фариды Исмагиловой, это первый фестиваль в стартовавшем 78-м театральном сезоне.

Театр участвует в фестивале «Сообщение» уже во второй раз. В прошлом году спецприз жюри получил спектакль «Королевство кривых» режиссера Антона Федорова.

«С директором театра в этом году мы увиделись на фестивале Театров малых городов, и она очень просила привезти именно „Бегущего за ветром“», — рассказала Фарида Исмагилова.

Кудымкар находится в 100 километрах от Перми. Но, несмотря на некоторую удаленность от центральной части России, он считается одной из престижных театральных площадок. В совет жюри вошли известные театральные критики. Победители театрального форума будут определены в номинациях «За лучшую женскую роль», «За лучшую мужскую роль» и Гран-при.

С 18 по 23 октября в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре проходит IV Межнациональный театральный фестиваль «Сообщение». Свои постановки представляют театры из Татарстана, Башкортостана, Хакасии, Удмуртии, Пермского края и других регионов России.