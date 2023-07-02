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Spiеgel: Между ФРГ и Польшей разгорелся конфликт из-за танков Leopard
Проблемы с обслуживанием танков Leopard, переданных Украине, привели к скандалу между Берлином и Варшавой. Об этом со ссылкой на Der Spiеgel сообщает РИА Новости.
В издании рассказали, что польский оборонный концерн PGZ отказывается заключать контракт с немецкими компаниями на ремонт танков. В то же время несколько машин уже доставлены в страну для обслуживания.
Поводом для разногласий, объясняют журналисты, стала оценка стоимости работ и нежелание польских властей давать гарантии. Так, Польша требует свыше 100 тыс. евро за «первичную диагностику» танков. В то же время в ФРГ стоимость услуги составляет всего около 12 тыс. евро.
К настоящему моменту немецкие танкостроители сомневаются в возможности договориться с Варшавой.
«Вот уже несколько месяцев польское Правительство ведет настоящую кампанию против Берлина. Оно практически никогда не упускает возможности выступить против немецкого Правительства. Еще до поставки боевых танков Варшава публично обвиняла Берлин в специальной задержке в поставках танков. Поэтому кажется очевидным, что споры по поводу танкового узла также политически мотивированы», — заметили авторы.
В статье указано, что завтра главы Минобороны Польши и ФРГ проведут встречу.
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