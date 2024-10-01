Спецтехника из Татарстана помогает жителям Рубежного готовиться к отопительному сезону

Фото: «Татар-информ»

Специализированная техника, переданная РТ в Рубежное, играет важную роль в обслуживании городской инфраструктуры.

Фото: © «Татар-информ»

В первую очередь коммунальная техника из Татарстана задействована в подготовке коммунальных сетей города к зимнему периоду. Так, выделенный республикой по непосредственному запросу от администрации города Рубежное вакуумный ассенизатор активно задействован местными коммунальными службами при очистке ливневых колодцев от мусора и ила. Также техника применяется при откачке воды из подвалов многоквартирных и частных домов.

Как отметил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, использование спецтехники, предоставленной Татарстаном, позволяет повысить эффективность и значительно ускорить подготовку жилого фонда города к отопительному сезону.