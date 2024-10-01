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Спецтехника из Татарстана помогает жителям Рубежного готовиться к отопительному сезону
Специализированная техника, переданная РТ в Рубежное, играет важную роль в обслуживании городской инфраструктуры.
В первую очередь коммунальная техника из Татарстана задействована в подготовке коммунальных сетей города к зимнему периоду. Так, выделенный республикой по непосредственному запросу от администрации города Рубежное вакуумный ассенизатор активно задействован местными коммунальными службами при очистке ливневых колодцев от мусора и ила. Также техника применяется при откачке воды из подвалов многоквартирных и частных домов.
Как отметил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин, использование спецтехники, предоставленной Татарстаном, позволяет повысить эффективность и значительно ускорить подготовку жилого фонда города к отопительному сезону.
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