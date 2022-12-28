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Политика
28 декабря 2022  23:15

Spectator: Ложное обещание Байдена Зеленскому стало причиной украинского кризиса

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил ошибку, намекая Киеву на возможное вступление в НАТО. Такое мнение высказал обозреватель Spectator Роберт Сервис, передает РИА Новости. 

«Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — отмечает автор статьи. 

Роберт Сервис отметил, что негативная реакция Москвы на такой шаг была очевидна, но западные политики проигнорировали это и не приняли никаких мер предосторожности для того, чтобы разрядить ситуацию. 

Украинский Президент Владимир Зеленский в октябре заявил, что страна подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Позже помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что проведение этой процедуры сейчас несвоевременно.

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