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Спецслужбы Украины ликвидировали десятки людей, включая Дугину и Татарского
Спецслужбы Украины ликвидировали десятки людей, включая политолога Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.
По данным издания, преступления, которые совершила СБУ, осложнили их работу с ЦРУ и спровоцировали напряжение как в Киеве, так и в Вашингтоне.
Политог Дарья Дугина погибла в 2022 году 20 августа, когда на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался автомобиль. По данным ФСБ, за убийством женщины стоят спецслужбы Украины, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк.
Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской в Петербурге. Во время мероприятия взорвалась бомба, которая была вмонтирована в статуэтку, что подарила Татарскому Дарья Трепова.
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