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Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране
Спецслужбы Киргизии смогли нейтрализовать группу людей, которые планировали насильственным путем захватить власть в стране. Об этом заявил государственный комитет национальной безопасности.
«ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защите основ конституционного строя смог пресечь противоправную деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряжённых с гибелью граждан», — сообщает ТАСС со ссылкой на комитет.
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