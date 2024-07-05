Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране

Спецслужбы Киргизии смогли нейтрализовать группу людей, которые планировали насильственным путем захватить власть в стране. Об этом заявил государственный комитет национальной безопасности.

«ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защите основ конституционного строя смог пресечь противоправную деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряжённых с гибелью граждан», — сообщает ТАСС со ссылкой на комитет.